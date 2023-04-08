Вдовий капитал
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как его тратят семьи погибших.
Росстат обнародовал цифры, свидетельствующие о снижении уровня бедности в минувшем году до рекордного за весь постсоветский период минимума — 10,5% населения, или 15,3 млн человек. Что на 0,7 млн меньше, чем в предшествующем, 2021-м, году. А в четвертом квартале 2022 года россиян с доходами ниже границы бедности и вовсе оказалось лишь 7,9%, или 11,6 млн (да, показатель внутри года обычно снижается от первого квартала к четвертому, но тут примечательна крутизна этого падения). Основным драйвером невиданного сокращения бедности Росстат назвал рост объемов социальных выплат: до 4,7 трлн в четвертом квартале, что на 542 млрд больше, чем за аналогичный период в 2021-м, за весь прошлый год доля соцвыплат в структуре доходов составила 20,7%. Кроме того, причинами снижения бедности названы реализация адресных социальных программ, рост оплаты труда и иных видов доходов.
«Как бы теперь миллионеры»
Рассказывает служащая банка, тесно связанного с российским государством и попавшим под санкции 2022 года в первом ряду, также этот банк в ряду тех, против кого США ввели наиболее жесткие санкции. Данный филиал банка находится в столице одной из республик юга Сибири.
— Все счета и оплаты, все выплаты участникам СВО или членам их семей проходят через нас и только через нас. Со всех районов едут сюда, к нам, и я постоянно вижу этих людей, каждый день, я как раз работаю с приходящими в банк. Все через меня идут, и, если говорить о главном впечатлении — помимо естественной жалости к ним всем, порой ужаса, в который они меня повергают, это их состояние. Идут с сильнейшего похмелья или вовсе пьяные приходят. На костылях, без рук-ног. Приходят мальчики и мужчины, которые оттуда вернулись, которые мне постоянно рассказывают, сколько их было, а сколько вернулось, остальные — в поле лежат…Которые говорят, что снова поедут туда.
Когда я вижу мальчика 2003 года рождения (я же с паспортами их работаю), и у этого мальчика нет ноги и полчерепа нет, снесено…
Я же эмоциональная, разговариваю с ними, расспрашиваю.
Доброволец приходит с женой. «Делайте карту, уезжаю». А я к жене: «Как вы его отпускаете?» Я ко всем женам с этим вопросом. Ну и у них самих спрашиваю: зачем вам туда?
Получается, все из-за денег, едут зарабатывать, та же вахта.
Есть те, кто совсем в безвыходной ситуации. Тоже молодой, ну как — лет 40. Смотрю: и жена, и дети у него. А как же они, зачем вам туда? Так кредиты, ипотека, говорит, по 50 тысяч в месяц платить надо, это минимум, а с работы сократили. Где я тут найду подходящую зарплату? Просто выхода другого нет… Страшно.
И вдовам, матерям тоже только через нас выплаты. Да, деньги приличные. Деньги существенные для нашей республики, причем это же люди в основном из районов. А там какая нищета, знаете. Помню одних из первых. Я прочитала где-то, что за погибших 5 млн дают, а тут смотрю: пришел парень молодой с мамой своей получать за отца, и им каждому по 5 млн — и матери, и сыну. Отец пошел, чтобы сына не забрали, ну и погиб, соответственно. Потом уже, ушли они, разобралась, что 5 млн — это только от Путина, а там еще есть выплаты. (5 млн — по президентскому указу, 4,453 млн — разовая выплата по денежному довольствию, 2,968 млн рублей — госстраховка военных, но при этом надо учитывать, кто эти выплаты может получить: 5 млн распределяются поровну между вдовой, несовершеннолетними детьми, родителями, иждивенцами и детьми-инвалидами в любом возрасте; 4,45 млн получить могут родители, несовершеннолетние дети или вдова; 2,97 млн могут быть выплачены бабушке, дедушке, вдове, отчиму или мачехе, если те воспитывали погибшего более 5 лет, детям-инвалидам любого возраста, несовершеннолетним детям. Кроме того, положены ежемесячные пособия от Пенсионного фонда детям и родителям. И во многих регионах есть еще местные выплаты и за гибель — до 5 млн, и за ранение.)
Вот по ранению чаще всего получают, и тут все ясно, это постоянно вижу: 3 млн. (Это тоже выплата по отдельному президентскому указу, помимо того для контрактников есть близкая к 3 млн единовременная выплата при увольнении вследствие травмы, а также страховая выплата за ранение — от 74 до 297 тыс. рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 74,2 тыс. до 2,23 млн. Ну и еще региональные, а то и районные выплаты.)
Говорят: хочу снять, в ипотеку закинуть. И… поеду обратно.
Особенно поражают мужчины явно не того возраста, что годится для солдатчины. За 50 и даже за 60. Спрашиваю: вы офицер? Нет, доброволец. Таких много. Вот недавно были. За 60, чтоб не соврать, 63, что ли, молодая жена у него, лет 35. Он на костылях. 3 млн по ранению. И поедут домой. Там в своем районе они как бы теперь миллионеры.
Приходил гражданин тоже недавно. Далеко за 50. Говорит, из ЧВК, снайпер. Обучает там и сам работает, говорит, сам снял трех снайперов — украинца, эстонца, англичанина. Словоохотливый такой, рассказывает, что с той стороны сплошь наемники. Он сам зарплату снимал. 450 тысяч, что ли. Скоро ему обратно ехать. Говорит, свою работу там делаю. Если посчитать, молодость его на лихие 90-е пришлась.
Как бы то ни было, занят любимым делом и еще за это деньги такие получает. И в авторитете, обучает молодых. И все обвинения с него сняты, чист перед родиной. Но я вот думаю: потом он вернется сюда.
А когда будет это «потом»? […] У меня родня — в Запорожской области, той ее части, что остается в Украине. Когда началось, они в Канаду все уехали, осталась одна бабушка — наотрез, хозяйство там большое, полтысячи гусят-утят-цыплят. Недавно написала в Канаду: всё, отдохнули, приезжайте обратно, скоро картошку сажать. И они — вернулись.
Монетизация смерти
Нет сомнений, что причина причин столь существенного сокращения бедности в РФ — мудрая и меткая политика партии и правительства, ежемесячные выплаты с 1 апреля 2022-го малообеспеченным семьям с детьми, но вот все вокруг понимают, что четвертый квартал — это еще и выплаты мобилизованным. И в целом по году гигантские выплаты как «боевых», так и «гробовых» пришли именно к бедным. Все такое целевое и адресное (любимые эпитеты чиновничества). Все — меткое, в десятку.
То есть не как обычно, не привычное народное «деньги к деньгам», не евангельское «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» —
миллиарды пошли как раз к тем, кто бедствовал и «не имел», кто до этого держался на плаву обналичиванием материнского капитала, скудными родительскими пенсиями и еще более плачевными детскими пособиями.
Теперь родня погибшего получает за него по 12 и более миллионов, по 6 млн и более — раненые, и это только разовые выплаты; еще там огромный список льгот, освобождающих от множества трат, региональные и районные преференции вроде освобождения от уплаты за вывоз мусора или бесплатных билетов в театр и на концерты. Ежемесячная зарплата живых мобилизованных — для многих — сравнима с их прежним доходом за год, а то и выше. В Красноярске юристы, работающие с людьми, с улицей, подтверждают: «Выплаты народ получает, проблем в целом нет, может, какие-то частные случаи встречаются».
Росстат и прочие госведомства не говорят о том, как изменили картину именно эти выплаты, будто стесняются, разве только эксперты себе позволяют упоминать роль этих денег. Само собой, нет причин принижать другие факторы сокращения бедности вроде роста зарплат, особенно в ВПК,
но нищету побеждают и «гробовыми» выплатами тоже. Как и «боевыми».
Есть официальное число людей, переступивших «границу бедности» вверх, и есть, тоже официальное, число мобилизованных. Есть примерное представление о числе контрактников. Умножить на средний состав семей, прибавить родителей. Порядки цифр — бьются.
Но о том, за что, по сути, эти деньги, куда эти инвестиции, что они культивируют — о моральной стороне вопроса, — говорить здесь и сейчас глупо, да и незачем.
И вся штука в том, что так устроено изначально. Помню, как 14 лет назад, после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, мне дал свои расчеты председатель общественной организации «Ступени к жизни» Николай Жолоб — у него на станции погиб сын.
Опираясь на утвержденные правительством правила, на все эти бумаги, он посчитал, что семьи погибших должны были получить в сумме 1,126 млрд рублей. Каждая семья — по 8,6 млн. Получили же по два, некоторые — побольше. В среднем по 2,3 млн. Помню, как после аварии на шахте «Распадской» один междуреченский шахтер сказал мне: «Живым шахтерам остается завидовать мертвым. Они для семей полезнее». Ну он, конечно, утрировал.
Да и одно условие требовалось — чтобы тебя не обнулило в лаве в одиночку, смерть должна быть резонансной, только тогда выплаты будут существенными.
В тот раз за каждого погибшего дали уже не по два — по три миллиона. Уровень жизни и смерти поднимался. Теперь дают примерно столько — с учетом инфляции — сколько насчитал Жолоб. И дают всем.
Об этом уместно говорить. Раз уж власть закрывает все вопросы к себе деньгами. Могла вообще ни шиша не давать. Один смысл жизни предложить могла — «борьба с фашизмом», «денацификация». Одну победу пообещать — не над сорняками в огороде, не над бутылкой горькой и не над тещей, а над НАТО, Америкой, всем Западом.
Но, конечно, это не инвестиции в русскую деревню, не возрождение ее — первым делом (после застолья, разумеется) на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят — на приличную квартиру в сибирских городах, даже в миллионниках, хватает.
И это правильно. У детей появляется шанс выучиться.
Монетизация смерти, боли и страданий — нормально для вот этого нашего мира.
Тем более что многие отцы семейств осознанно выбирали этот путь. Почти как шахтеры, каждодневно спускающиеся под землю.
Всегда из нижних слоев, из компоста выжимали последнее — все кому не лень. Хоть «чирик» за подключенные платные услуги, хоть сто рублей за проезд к озеру или просто по проселочной дороге. А тут им — дали.
Но все же «отдельные проблемы» есть.
«Перед похоронами их откапывали»
Даже если б я вдруг сбрендил и пошел с вопросами о деньгах к родне погибших, на них бы не ответили.
Не приняты такие вопросы. Тем более тут. Тут же это в крови, помните пустые байки о том, как рэкет обложил данью военных-контрактников в Юрге (незадолго до СВО) — ведь люди этому верили. Или после упомянутых уже взрывов на «Распадской» в 2010-м и выплат вдовам, рассказы кемеровского губернатора Тулеева о бандюганах, требующих 50 процентов с этих компенсаций. Никаких доказательств этим сказкам, чистые политтехнологии — лишь для того, чтобы приставить к вдовам и матерям милицию, к каждой — якобы для охраны, в реальности для конвоя:
кто знает, на что способны бабы в горе. Они ведь уже выводили горожан на митинги, останавливали поезда и перекрывали трассы.
Опасаются и криминалитета, и косых взглядов, и ненависти соседей. Страна расколота. Например: под заметкой об очередных похоронах в глубинных красноярских деревнях двух солдат — комментарии. Среди них обычное соболезнование родным и близким погибших, без оценок, без политических выводов. И люди ставят плюсы и минусы. Первых, присоединившихся к соболезнованию, — 45. Минусов — 55. Это на провластном ресурсе, где комментарии усиленно чистят.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет