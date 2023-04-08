Вдовий капитал

Как его тратят семьи погибших.

Росстат обнародовал цифры, свидетельствующие о снижении уровня бедности в минувшем году до рекордного за весь постсоветский период минимума — 10,5% населения, или 15,3 млн человек. Что на 0,7 млн меньше, чем в предшествующем, 2021-м, году. А в четвертом квартале 2022 года россиян с доходами ниже границы бедности и вовсе оказалось лишь 7,9%, или 11,6 млн (да, показатель внутри года обычно снижается от первого квартала к четвертому, но тут примечательна крутизна этого падения). Основным драйвером невиданного сокращения бедности Росстат назвал рост объемов социальных выплат: до 4,7 трлн в четвертом квартале, что на 542 млрд больше, чем за аналогичный период в 2021-м, за весь прошлый год доля соцвыплат в структуре доходов составила 20,7%. Кроме того, причинами снижения бедности названы реализация адресных социальных программ, рост оплаты труда и иных видов доходов.

«Как бы теперь миллионеры»

Рассказывает служащая банка, тесно связанного с российским государством и попавшим под санкции 2022 года в первом ряду, также этот банк в ряду тех, против кого США ввели наиболее жесткие санкции. Данный филиал банка находится в столице одной из республик юга Сибири.

— Все счета и оплаты, все выплаты участникам СВО или членам их семей проходят через нас и только через нас. Со всех районов едут сюда, к нам, и я постоянно вижу этих людей, каждый день, я как раз работаю с приходящими в банк. Все через меня идут, и, если говорить о главном впечатлении — помимо естественной жалости к ним всем, порой ужаса, в который они меня повергают, это их состояние. Идут с сильнейшего похмелья или вовсе пьяные приходят. На костылях, без рук-ног. Приходят мальчики и мужчины, которые оттуда вернулись, которые мне постоянно рассказывают, сколько их было, а сколько вернулось, остальные — в поле лежат…Которые говорят, что снова поедут туда.

Когда я вижу мальчика 2003 года рождения (я же с паспортами их работаю), и у этого мальчика нет ноги и полчерепа нет, снесено…

Я же эмоциональная, разговариваю с ними, расспрашиваю.

Доброволец приходит с женой. «Делайте карту, уезжаю». А я к жене: «Как вы его отпускаете?» Я ко всем женам с этим вопросом. Ну и у них самих спрашиваю: зачем вам туда?

Получается, все из-за денег, едут зарабатывать, та же вахта.

Есть те, кто совсем в безвыходной ситуации. Тоже молодой, ну как — лет 40. Смотрю: и жена, и дети у него. А как же они, зачем вам туда? Так кредиты, ипотека, говорит, по 50 тысяч в месяц платить надо, это минимум, а с работы сократили. Где я тут найду подходящую зарплату? Просто выхода другого нет… Страшно.

И вдовам, матерям тоже только через нас выплаты. Да, деньги приличные. Деньги существенные для нашей республики, причем это же люди в основном из районов. А там какая нищета, знаете. Помню одних из первых. Я прочитала где-то, что за погибших 5 млн дают, а тут смотрю: пришел парень молодой с мамой своей получать за отца, и им каждому по 5 млн — и матери, и сыну. Отец пошел, чтобы сына не забрали, ну и погиб, соответственно. Потом уже, ушли они, разобралась, что 5 млн — это только от Путина, а там еще есть выплаты. (5 млн — по президентскому указу, 4,453 млн — разовая выплата по денежному довольствию, 2,968 млн рублей — госстраховка военных, но при этом надо учитывать, кто эти выплаты может получить: 5 млн распределяются поровну между вдовой, несовершеннолетними детьми, родителями, иждивенцами и детьми-инвалидами в любом возрасте; 4,45 млн получить могут родители, несовершеннолетние дети или вдова; 2,97 млн могут быть выплачены бабушке, дедушке, вдове, отчиму или мачехе, если те воспитывали погибшего более 5 лет, детям-инвалидам любого возраста, несовершеннолетним детям. Кроме того, положены ежемесячные пособия от Пенсионного фонда детям и родителям. И во многих регионах есть еще местные выплаты и за гибель — до 5 млн, и за ранение.)

Вот по ранению чаще всего получают, и тут все ясно, это постоянно вижу: 3 млн. (Это тоже выплата по отдельному президентскому указу, помимо того для контрактников есть близкая к 3 млн единовременная выплата при увольнении вследствие травмы, а также страховая выплата за ранение — от 74 до 297 тыс. рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 74,2 тыс. до 2,23 млн. Ну и еще региональные, а то и районные выплаты.)

Говорят: хочу снять, в ипотеку закинуть. И… поеду обратно.

Особенно поражают мужчины явно не того возраста, что годится для солдатчины. За 50 и даже за 60. Спрашиваю: вы офицер? Нет, доброволец. Таких много. Вот недавно были. За 60, чтоб не соврать, 63, что ли, молодая жена у него, лет 35. Он на костылях. 3 млн по ранению. И поедут домой. Там в своем районе они как бы теперь миллионеры.

Приходил гражданин тоже недавно. Далеко за 50. Говорит, из ЧВК, снайпер. Обучает там и сам работает, говорит, сам снял трех снайперов — украинца, эстонца, англичанина. Словоохотливый такой, рассказывает, что с той стороны сплошь наемники. Он сам зарплату снимал. 450 тысяч, что ли. Скоро ему обратно ехать. Говорит, свою работу там делаю. Если посчитать, молодость его на лихие 90-е пришлась.

Как бы то ни было, занят любимым делом и еще за это деньги такие получает. И в авторитете, обучает молодых. И все обвинения с него сняты, чист перед родиной. Но я вот думаю: потом он вернется сюда.

А когда будет это «потом»? […] У меня родня — в Запорожской области, той ее части, что остается в Украине. Когда началось, они в Канаду все уехали, осталась одна бабушка — наотрез, хозяйство там большое, полтысячи гусят-утят-цыплят. Недавно написала в Канаду: всё, отдохнули, приезжайте обратно, скоро картошку сажать. И они — вернулись.

Монетизация смерти

Нет сомнений, что причина причин столь существенного сокращения бедности в РФ — мудрая и меткая политика партии и правительства, ежемесячные выплаты с 1 апреля 2022-го малообеспеченным семьям с детьми, но вот все вокруг понимают, что четвертый квартал — это еще и выплаты мобилизованным. И в целом по году гигантские выплаты как «боевых», так и «гробовых» пришли именно к бедным. Все такое целевое и адресное (любимые эпитеты чиновничества). Все — меткое, в десятку.

То есть не как обычно, не привычное народное «деньги к деньгам», не евангельское «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» —

миллиарды пошли как раз к тем, кто бедствовал и «не имел», кто до этого держался на плаву обналичиванием материнского капитала, скудными родительскими пенсиями и еще более плачевными детскими пособиями.

Теперь родня погибшего получает за него по 12 и более миллионов, по 6 млн и более — раненые, и это только разовые выплаты; еще там огромный список льгот, освобождающих от множества трат, региональные и районные преференции вроде освобождения от уплаты за вывоз мусора или бесплатных билетов в театр и на концерты. Ежемесячная зарплата живых мобилизованных — для многих — сравнима с их прежним доходом за год, а то и выше. В Красноярске юристы, работающие с людьми, с улицей, подтверждают: «Выплаты народ получает, проблем в целом нет, может, какие-то частные случаи встречаются».

Росстат и прочие госведомства не говорят о том, как изменили картину именно эти выплаты, будто стесняются, разве только эксперты себе позволяют упоминать роль этих денег. Само собой, нет причин принижать другие факторы сокращения бедности вроде роста зарплат, особенно в ВПК,

но нищету побеждают и «гробовыми» выплатами тоже. Как и «боевыми».

Есть официальное число людей, переступивших «границу бедности» вверх, и есть, тоже официальное, число мобилизованных. Есть примерное представление о числе контрактников. Умножить на средний состав семей, прибавить родителей. Порядки цифр — бьются.

Но о том, за что, по сути, эти деньги, куда эти инвестиции, что они культивируют — о моральной стороне вопроса, — говорить здесь и сейчас глупо, да и незачем.

И вся штука в том, что так устроено изначально. Помню, как 14 лет назад, после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, мне дал свои расчеты председатель общественной организации «Ступени к жизни» Николай Жолоб — у него на станции погиб сын.

Опираясь на утвержденные правительством правила, на все эти бумаги, он посчитал, что семьи погибших должны были получить в сумме 1,126 млрд рублей. Каждая семья — по 8,6 млн. Получили же по два, некоторые — побольше. В среднем по 2,3 млн. Помню, как после аварии на шахте «Распадской» один междуреченский шахтер сказал мне: «Живым шахтерам остается завидовать мертвым. Они для семей полезнее». Ну он, конечно, утрировал.

Да и одно условие требовалось — чтобы тебя не обнулило в лаве в одиночку, смерть должна быть резонансной, только тогда выплаты будут существенными.

В тот раз за каждого погибшего дали уже не по два — по три миллиона. Уровень жизни и смерти поднимался. Теперь дают примерно столько — с учетом инфляции — сколько насчитал Жолоб. И дают всем.

Об этом уместно говорить. Раз уж власть закрывает все вопросы к себе деньгами. Могла вообще ни шиша не давать. Один смысл жизни предложить могла — «борьба с фашизмом», «денацификация». Одну победу пообещать — не над сорняками в огороде, не над бутылкой горькой и не над тещей, а над НАТО, Америкой, всем Западом.

Но, конечно, это не инвестиции в русскую деревню, не возрождение ее — первым делом (после застолья, разумеется) на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят — на приличную квартиру в сибирских городах, даже в миллионниках, хватает.

И это правильно. У детей появляется шанс выучиться.

Монетизация смерти, боли и страданий — нормально для вот этого нашего мира.

Тем более что многие отцы семейств осознанно выбирали этот путь. Почти как шахтеры, каждо­дневно спускающиеся под землю.

Всегда из нижних слоев, из компоста выжимали последнее — все кому не лень. Хоть «чирик» за подключенные платные услуги, хоть сто рублей за проезд к озеру или просто по проселочной дороге. А тут им — дали.

Но все же «отдельные проблемы» есть.

«Перед похоронами их откапывали»

Даже если б я вдруг сбрендил и пошел с вопросами о деньгах к родне погибших, на них бы не ответили.

Не приняты такие вопросы. Тем более тут. Тут же это в крови, помните пустые байки о том, как рэкет обложил данью военных-контрактников в Юрге (незадолго до СВО) — ведь люди этому верили. Или после упомянутых уже взрывов на «Распадской» в 2010-м и выплат вдовам, рассказы кемеровского губернатора Тулеева о бандюганах, требующих 50 процентов с этих компенсаций. Никаких доказательств этим сказкам, чистые политтехнологии — лишь для того, чтобы приставить к вдовам и матерям милицию, к каждой — якобы для охраны, в реальности для конвоя:

кто знает, на что способны бабы в горе. Они ведь уже выводили горожан на митинги, останавливали поезда и перекрывали трассы.

Опасаются и криминалитета, и косых взглядов, и ненависти соседей. Страна расколота. Например: под заметкой об очередных похоронах в глубинных красноярских деревнях двух солдат — комментарии. Среди них обычное соболезнование родным и близким погибших, без оценок, без политических выводов. И люди ставят плюсы и минусы. Первых, присоединившихся к соболезнованию, — 45. Минусов — 55. Это на провластном ресурсе, где комментарии усиленно чистят.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—