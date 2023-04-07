Бессонные ночи могут более чем вдвое увеличить риск развития астмы у взрослых

Здоровье человека во многом зависит от правильного образа жизни. При этом полноценный отдых представляет собой одно из важнейших его составляющих. Исследователи из китайского университета Шаньдун сумели установить взаимосвязь между частотой развития астмы и недостатком сна. Вполне возможно, что полученные данные помогут в профилактике этого опасного заболевания.

Важные исследования

Профессор Фучжун Сюэ из китайского университета Шаньдун рассказал о интересных исследованиях, которые были проведены в Великобритании. Их основной целью был поиск взаимосвязи между проблемами со сном и частотой развития бронхиальной астмы.

В результате проведенного исследования было установлено, что качественный отдых просто необходим не только для поддержания общего состояния здоровья, но также и для рационального функционирования дыхательной системы. Напротив, недостаточный сон на 55% увеличивает риск развития бронхиальной астмы. Примерно такой же эффект дает генетическая предрасположенность к данному заболеванию.

Примечательно, что полноценный сон снижал вероятность развития бронхиальной астмы на 19% даже, если у человека имелась генетическая предрасположенность.

Репрезентативная выборка

Провести по-настоящему масштабные и грамотные исследования достаточно сложно. В данном случае ученым удалось добиться действительно репрезентативной выборки.

В рамках исследования были изучены медицинские данные 455 405 британцев. Информация они них собиралась на протяжении с 2006 по 2010 годы. Все участники исследования на тот момент находились в возрасте от 38 до 73 лет. Каждый из них прошел опрос по на тему качественности их отдыха. У людей спрашивали, насколько много времени они отводят на сон, есть ли храп, отмечаются ли у них периоды бессонницы, дневная сонливость.

Столь обширная репрезентативная выборка позволила исследователям получить действительно интересные и достоверные данные.

Сон крайне важен

Полноценный отдых обладает высоким значением для общего состояния здоровья. Именно в этот период восстановляется физическое и психологическое состояние человека. Во время ночного сна вырабатывается целый комплекс гормонов и прочих активных веществ, благодаря которым организм функционирует именно так, как должен.

Установлена четкая взаимосвязь между недостатком отдыха или его нарушениями и развитием самых разных опасных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, сахарного диабета и онкопатологии.