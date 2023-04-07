Не все хотят выглядеть худее: лайфхаки по макияжу, которые скорректируют черты узкого лица и помогут выглядеть ему шире

Есть множество рекомендаций, которые направлены на то, чтобы сделать лицо визуально уже при помощи макияжа. Однако, мало советов, благодаря которым можно будет скорректировать овал так, чтобы он казался визуально шире. Вот некоторые советы и лайфхаки относительно того, как сделать лицо шире при помощи косметики.

Определить свою идеальную форму лица

Даже если знаете о том, что овал довольно узкий, определение его точной формы поможет добиться самых наилучших результатов при выполнении макияжа.

Как правило, люди с узким лицом имеют овальную или прямоугольную форму лица. Овальная обычно в два раза больше в длину, чем в ширину. Это значит то, что они пропорционально сбалансированы. Подбородок и челюсть, как правило, мягкие и округлые.

Прямоугольное или продолговатое лицо примерно в 1,5 раза больше в длину, чем в ширину и обычно оно более угловатое, с мощным подбородком и челюстью.

Создать дополнительную ширину

Независимо от того, овальное лицо или прямоугольное, важно сосредоточиться на создании иллюзии ширины. Нужно помнить об этом на всех этапах выполнения макияжа. Особенно важно это при контурировании и высветлении, поскольку именно эти два приема мейк-апа в наибольшей степени способствуют созданию теней и определения плоскостей лица.

При использовании методов контуринга и выделения стоит правильно определить те точки, какие нужно выделить.

Хотя многого можно добиться при помощи макияжа, стоит также правильно подобрать прическу и украшения. Например, длинные прямые волосы могут визуально удлинить овал, а слои и волны придают объем.

Длинные висячие серьги привлекают внимание к длине лица, а гвоздики или более короткие и широкие украшения могут сделать лицо визуально шире.

Использовать правильные инструменты

Это имеет очень важное значение, когда лицо узкое. Многие кисти для макияжа слишком большие, чтобы максимально точно нанести выбранные продукты.

Большая кисть для румян приведет к не слишком привлекательному результату. Лучше всего выбирать инструмент небольшого размера. Это хорошо подходит для точного нанесения румян. Таким образом кожа будет выглядеть красивой и сияющей.

Также стоит выбрать небольшие губки для растушевки косметического средства. Это позволит создать более изысканный и детализированный образ.

Если лицо узкое, то не стоит бояться экспериментировать с различными инструментами.

Начинать с правильно подобранной основы

Это имеет особенно важное значение для всех тех, у кого узкое лицо и нужно визуально увеличить его ширину.

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Может показаться, что уход за кожными покровами не имеет никакого отношения к тому, насколько широким или узким выглядит лицо, но это совсем не так. Здоровая кожа обычно сияет ярче и обычно требует намного меньше продуктов для выполнения мейк-апа.

Это значит, что можно тратить намного меньше времени на нанесение консилера. Обязательно в качестве основы стоит использовать увлажняющий крем, который способствует разглаживанию кожных покровов.

Также важно найти правильный цвет тональной основы. Нужно постараться нанести ее максимально равномерно, так как это приведет к тому, что будет виден контуринг, что сделает лицо визуально уже.

Добавить контурирование

Хорошее контурирование может практически полностью преобразить лицо. Однако, при этом важно не переусердствовать.

Стоит начинать с минимального количества продукта, чтобы сделать овал визуально таким как нужно.

Для лица овальной формы стоит использовать бронзатор, нанося его вокруг линии роста волос, уделяя особое внимание верхней части. Это укорачивает лицо и лоб.

Затем нанести немного бронзатора под скулы и рядом с ухом и растянуть горизонтально по направлению к середине щек, чтобы увеличить ширину лица. Чтобы укоротить овал, нужно нанести немного бронзатора под подбородком.

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Если лицо прямоугольное, то контуринг нужно нанести вокруг роста роста волос. Также важно выделить область под скулами и у линии роста волос. Требуется дополнительное контурирование подбородка и челюсти. Это поможет укоротить лицо и придать ему дополнительную ширину.

Поиграть с румянами

Правильно подобранные румяна помогают оживить образ и придать визуально полноту узкому лицу. Очень важно определить оптимальный оттенок и расположение этого косметического средства.

Лучшим выбором станут яркие тона. Если оттенок кожи холодный, то розовые или розовато-лиловые оттенки будут выглядеть невероятно красиво. Для теплой кожи лучше выбирать румяна с персиковыми тонами.

Важное значение имеет и формула румян. Если кожа жирная, то лучше выбирать пудровые текстуры. Если кожные покровы сухие, то кремовые или жирные румяна станут хорошим выбором.

При нанесении румян на овальное лицо нужно сосредоточиться на яблочках щек и немного растушевать по горизонтали и на вершинах скул.

Для прямоугольного лица наносить это средство нужно начиная с внешнего уголка глаза в верхней части скул и растушевать для создания идеального образа.

Не стоит наносить румяна ниже нижней части носа, так как это визуально добавить длину овалу.

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Использовать хайлайтер

Это косметическое средство поможет добавить блеск и выразительность лицу. Самое главное на что нужно обратить внимание при моделировании овала, так это щеки. Хайлайтер нужно наносить на верхнюю часть скул над румянами и растушевывать прямо по направлению к уху или линии роста волос.

Как и в случае с конструированием растушевывать нужно по горизонтали, чтобы визуально добавить ширину лицу.

Также стоит нанести немного хайлайтера под глаза. Это поможет привлечь внимание к центру лица. Небольшое количество этого средства в центре лица или в верхней части бровей поможет немного приподнять глаза и придать взгляду большую выразительность.

Не стоит наносить хайлайтер под верхней губой, так как это привлечет дополнительное внимание к нижней части лица и сделает ее визуально длиннее и тоньше.

Добавить сияние глазам

Чем больше и ярче область вокруг глаз, тем более открытым будет выглядеть лицо. Первым шагом должна стать база для теней.

Если не нравится использовать праймер для век, то тональный крем или тени для век в тон кожи станут отличной альтернативой. При выборе оттенков теней не стоит переусердствовать с темными тонами, так как они делают глаза визуально меньше.

Вместо этого стоит попробовать использовать тени среднего оттенка для складок и очень яркие и светлые для век.

Ресницы и подводка для глаз также оказывают большое влияние на создание визуальной ширины лица. Пушистые и приподнятые реснички помогут добавить выразительности глазам. Нужно расчесывать волоски перед нанесением туши. Это поможет предотвратить их слипание и сделает взгляд более открытым.

Подводка помогает выделить глаза. Стоит сделать длинную линию на внешнем крае глаза, а также подвести внутренний глаз.

Подчеркнуть брови

Брови являются самой выразительной частью лица. Они помогают обратить глаза и добавить структуру лицу.

Стоит избегать чрезмерного выщипывания бровей. Также желательно прорисовать кончики ближе к виску, чтобы увеличить ширину лица.

Сделать губы пухлыми

Губы также являются достаточно выразительной частью лица, которая помогает добавить визуально ширину.

Стоит использовать скрабы, чтобы удалить омертвевшую кожу. Также желательно наносить бальзамы, которые способствуют дополнительному увлажнению.

Чтобы губы были более полными, стоит использовать карандаш на верхней части дуги купидона и у основания нижней губы. Не нужно бояться использовать яркие и смелые цвета и нюдовые блески.

Помнить об улыбке

Яркая улыбка помогает сделать лицо визуально шире и заставляет буквально сиять изнутри.

Стоит поддерживать чистоту и белизну зубов, используя для этого мягкие отбеливающие средства.