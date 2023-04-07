Есть такая профессия

В Тюменской области военкомат начал рекламировать службу по контракту для женщин.

Военный комиссариат Тюменской области приглашает женщин, желающих заключить контракт на военную службу. О такой возможности сообщает государственное информагентство региона «Тюменская линия» со ссылкой на областной военкомат.

«Проходить военную службу по контракту можно в различных воинских частях на всей территории России. Как тех, которые принимают участие в специальной военной операции, так и в выполняющих иные задачи в интересах обороноспособности страны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе областного военкомата отказались от комментариев, предложив обратиться в пункт отбора на контрактную службу. В пункте же корреспонденту «Новой» сообщили, что женщин набирают, поскольку требуются медики. На остальные вопросы отвечать не стали.

На сайте Роструда «Работа в России» корреспонденту «Новой газеты» удалось найти как минимум 20 вакансий в военный госпиталь в закрытом городе Кузнецк-8 Пензенской области. На работу за зарплату «от 16 тысяч до 30 тысяч рублей» требуются врачи, заведующие отделениями, неврологи, лаборанты. В Тюменской области медицинских вакансий от Минобороны нет.

В конце сентября 2022 года военком Тюменской области Алексей Куличков, отчитываясь в эфире местного «Радио 7», сказал о том, что с начала 2022 года по контракту в регионе призвали 10 женщин, в 2021 году — одну. Все, подчеркнул военком, обращались добровольно. Женщин призывают в возрасте до 45 лет.

Интересно, что прошлым летом Куличков, как отмечало издание 72.ru, заявлял, что женщин в областном военкомате берут на службу неохотно и стараются даже отговаривать.

Мстислав Письменков

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