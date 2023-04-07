 

Мнение: О финансовой катастрофе России… #Денегнет?

07.04.2023, 22:25, Разное
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А ведь умные люди предупреждали, что скорее всего так и будет. Но нет — куча народа предпочитала пребывать в уютном мире собственных иллюзий. Что, впрочем, не удивляет. Классика же! «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», и всё такое…

Тем более, что и «возвыситься» хотели многие в силу специфики менталитета. Ну, #аналитика уровня «диван» — она такая. Беспощадная временами.

Ещё в конце января, когда российский бюджет был сведён с рекордным дефицитом почти в 1,8 трлн руб., что составляло более половины годового плана, с «дивана» раздавались предсказания, что #Россия — всё. Скоро деньги у неё закончатся, финансировать военные расходы станет не из чего, и придётся принимать очередное «непростое решения», выбирая между капитуляцией прекращением спецоперации и бунтом голодного населения. Которое кормить тоже будет нечем. И даже самые-самые «оптимисты» возражали на это в духе, мол, на этот год кое-как резервов хватит, а там посмотрим.

Пессимисты же советовали смотреть на #нефть. Доходы казны от нефтегазового экспорта действительно рухнули на 40+%. Их снижение в годовом выражении продолжается и сейчас, хотя «чёрное золото», например, уже немного дороже, чем в начале прошлогоднего января. Но — #санкции…

Наделало шороху и недавнее сообщение, что бюджетный #дефицит уже превысил 4-триллионную отметку. Правда, эта #статистика была сугубо предварительной. Но злорадству некоторых данное обстоятельство не мешало.

По их расчётам, ФНБ «не хватало» и до конца года при таких темпах. То есть, уже осенью Россия должна была бы начинать поднимать белый флаг. Особенно в свете обещанных успехов весенне-летнего «контрнаступа» ВСУ.

Справедливости ради, умные люди в комментариях открыто говорили, что ни оперативные данные казначейства, ни тем более спекуляции на тему «как долго хватит» ФНБ не имеют отношения к реальной жизни. Потому что у правительства и помимо «заначек» есть способы финансирования бюджетного дефицита:
— инфляция;
— девальвация;
— долги.

Пока российские фискальные власти задействовали два последних. Рубль к доллару за последние месяцы подешевел на треть, а внутренний долг Минфин России продолжает наращивать, считая это безопасным.

Ну и как вишенка на торте. Дефицит федерального бюджета РФ за март он сократился на 180 млрд руб. и по итогам I квартале составил лишь 2,4 трлн руб. При этом продажи валюты и золота из ФНБ оказались менее значительными, чем прогнозировали эксперты, а бюджетные доходы за март выросли до 2,5 трлн руб. по сравнению с 1,36 трлн руб. в январе и 1,8 трлн руб. в феврале.

И это ещё инфляцию «разгонять» толком не начинали ©

Похоже, финансовая #катастрофа России опять откладывается?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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