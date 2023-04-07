 

Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании

07.04.2023, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оплачивая коммунальные услуги, собственники квартир, в том числе, финансируют деятельность своей управляющей компании и делают взносы на капитальный ремонт, разумеется, не просто так. Мало кто знает, но в ряде случаев от УК можно потребовать произвести замену оборудования или выполнить ремонт в доме за свой счет.

Грамотные владельцы жилья могут неплохо сэкономить, если обратятся в управляющую компанию. К примеру, бесплатно в квартире можно заменить батареи. Если радиатор не отделен от главной трубы запорным механизмом, значит он является частью общедомовой системы отопления, за которую отвечает УК.

Аналогично можно поступить и с полотенцесушителем в ванной комнате. Кстати, при отказе управляющей компании исполнять свои обязанности следует направить жалобу в жилищную инспекцию. А вот электросчетчики ставить и ремонтировать обязана уже компания, поставляющая электроэнергию.

Сэкономить собственники недвижимости могут и при ремонте балкона. Замена обветшалой плиты – обязанность УК или ТСЖ. Системы водоснабжения и вентиляции также находятся в ведении управляющей компании. Более того, за самовольные манипуляции с трубами и шахтами граждане могут получить штраф.

Кстати, по данным телеканала “360”, курс доллара на Мосбирже впервые с начала года преодолел отметку в 82 доллара, поэтому важно экономить денежные средства и не переплачивать за то, что вам положено бесплатно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / В мире: Как долго продлится распря Белоруссии и Украины

04.03.21 / Шутка, как говорится, по Фрейду – Климкин о скандале с премьером Словакии

11.06.22 / Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России до 18 июня

11.10.21 / “Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь”. Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке

04.02.21 / В РФ допустили пересмотр решения о выходе из ДОН

29.08.20 / Сенатор Рэнд Пол заявил, что ему угрожали подкупленные анархисты

30.07.21 / Обретение независимости украинцы считают одним из основных достижений Украины за 30 лет – исследование

14.09.21 / Ляшко заявил, что изменение правил карантина – возвращение к “доковидной” жизни для вакцинированных граждан

11.09.20 / Проходят тестовые испытания обновленного BMW X1 xDrive 20d

29.10.20 / «Тяжёлый день» для Германии — Меркель объявила о введении частичного карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика