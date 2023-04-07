Скандалы: Смольный потратит 28,6 млн рублей на украшения ко Дню города после призывов Беглова экономить

На фоне заявлений губернатора Александра Беглова об «экономии каждого рубля» Смольный объявил тендер на оформление Петербурга ко Дню города

За год сумма на украшение города к празднику увеличилась на 22 млн рублей. Санкт-Петербургу 27 мая исполнится 320 лет. На оформление ко Дню города и дню рождения Петра Первого петербургские власти выделят из бюджета города 28,6 млн рублей. Соответствующий тендер был объявлен 6 апреля.

Согласно конкурсной документации, победитель украсит городские улицы флагами, баннерами, панно с изображениями герба Петербурга и другими композициями. Стоит отметить, что в прошлом году на эти цели было выделено 6,4 млн рублей. Сумма на 22,2 млн рублей меньше, чем будет потрачено в текущем году.

При этом в прошлом году Северная столица готовилась сразу к трем знаменательным датам: Дню города, Алым парусам и Дню ВМФ. Для этого было предоставлено 11,5 млн рублей. В 2021 году на аналогичные нужды было потрачено всего 5,7 млн рублей.

Значительные траты Смольного на украшение Петербурга происходят после регулярных призывов Беглова «экономить каждый рубль». По словам градоначальника, средства из городского бюджета необходимо тратить экономно, чтобы каждый рубль приносил пользу.

При этом недавно Смольный объявил тендер на 68 вазонов с яблонями, которые установят на Невском проспекте. На это предполагается потратить 15 млн рублей. В прошлом году СМИ писали , что расходы на содержание администрации губернатора Александра Беглова увеличили на рекордные 840 млн рублей.

Ольга Смирнова