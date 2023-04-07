Мнение: Прекращение торговли с Великобританией, Европа всё ещё зависит от России и российский СПГ-план

1. Судя по заглавному графику, торговля России с Великобританией в этом году обнулилась. Наш экспорт в Британию, росший в предыдущие годы, по данным за январь снизился на 99,67% по сравнению с предыдущим годом (ссылка). Видимо, оно и к лучшему, Европа в любом случае больше не игрок для нас.

Впрочем, подозреваю, Британия продолжает закупать российские товары, в том числе нефть и газ, по теневым схемам и через посредников. С одной стороны, в условиях западных санкций теневая торговля в целом – это неизбежное и правильное для нас решение. С другой стороны, конкретно Британию, а также Польшу и США, было бы приятнее вычеркнуть и из нашей торговли вообще.

2. Блогер gull_25 пишет (за ссылку спасибо блогеру monetam):



Покажу на простом примере как США и Евросоюз платят за наши энергоресурсы. Производство разовой посуды растет во всем мире. Кафешки, уличные забегаловки — все работают на разовой посуде. Магазины и производители продуктов тоже фасуют товары в разовые контейнеры. Время одноразовой пластиковой посуды быстро проходит. Ученые доказали, что при температуре +65°C пластик начинает выделять вещества, которые попадая в организм человека повреждают печень, почки, центральную нервную систему. Кроме того, пластик очень сложно повторно переработать, а процесс разложения его занимает более 200 лет, что приводит к загрязнению почвы и подземных вод. Грета Тунберг и зеленые требуют прекратить загрязнять планету. И инженеры откликнулись.

Начато производство одноразовой посуды из сырья на основе кукурузного и картофельного крахмала. Эта посуда является экологически безопасной, а поэтому становится все более популярной и заменяет обычные виды одноразовой посуды. К тому же, процессы производства и утилизации полностью экологичны. Состав сырья для изготовления посуды: крахмал (80%), растительные волокна, лучше всего целлюлоза (10%), наполнитель, карбонат кальция, (9%) и спец. добавка (1%).

Китай разработал оборудование для производства экологически безопасной продукции. Подсчитаем затраты энергии на примере производства стаканов. Потребляемая мощность линии 61 квт, в час производится 600 стаканчиков. Посуды более сложной формы меньше.

Такие биоразлагаемые стаканы продают по 253 рубля за 50 шт., один стоит 5,06 руб. и для его производства нужно затратить 0,1 квт. час электроэнергии. Энергию в Китай мы продаем по 6 руб. На один стаканчик затрачивается 0,6 руб или 12% его стоимости.

Так что, дорогие обитатели «цветущего сада»! Вы хотите быть белыми и пушистыми, объединились против всего российского, но помните, что только при покупке экологичной разовой посуды, произведенной и в Китае, вы отдаете нам 12% ее стоимости. И это я ещё про кукурузный крахмал молчу, а это тоже довольно энергоемкое производство. Ведь и крахмал покупают в России. В этом году уже подписаны соглашения на дополнительные поставки кукурузы в Китай, 40 тыс. дополнительных гектаров под ее высадку уже скоро начнут распахивать. Деньги фермерам выделены, техника закуплена. Доля российского сырья и энергии в каждом экземпляре разовой посуды составляет не менее 50%.

И об объемах. Ежедневно «Макдоналдс» во Франции использует около 115 тонн одноразовой упаковки, то есть 42 000 тонн в год, а весь сектор быстрого питания потребляет 220 тысяч тонн в год. Стаканчик веит 0,02 кг. Ну что, вы все еще продолжаете верить Урсуле в том что ей удалось заменить российские энергоносители? Ну да, удалось, только рабочие места почему-то при этом создались в Китае и России.

3. Западные вредители и диверсанты подорвали поставки российского трубопроводного газа в Европу. Что ж, теперь мы будем развивать морские поставки сжиженного природного газа (ссылка):

На итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ вице-премьер Александр Новак обозначил приоритетные направления развития нефтегазовой отрасли России. Основные тезисы:

— Наши дружественные страны – новые рынки, которые находятся в АТР, Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии.

— Важно сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надежно поставлять продукцию на новые рынки, как то продолжение формирования танкерного флота, создание инструментов платежей, переход на национальные валюты.

— Создание новых инструментов, новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами и партнерами.

— Развитие нефтетранспортных мощностей в направлении российских портов, в частности, порта Козьмино.

— Ключевая задача: «расширение производства и экспорта сжиженного природного газа из России». Выход к 2030 году на не менее чем 100 млн тонн производства СПГ.