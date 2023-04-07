Мнение: Эволюция границ нейросети

Интересное продолжение получила тема про уровень границ чат-бота, выпрашивающего у парня айфон.

Может быть обучить нейросеть писать за нерыб окажется чуть проще, чем обучать людей? Как вы думаете? И почему так?

Пока же результаты у нейросети – так себе.

Определение стадии "рапан" нейросеть дает на первый взгляд почти неплохо:

«‎На стадии "Рапан" люди полностью сливаются с другими, не замечая их субъектность и воспринимая свои влечения как исходящие извне предложения другого человека. В данном диалоге девушка стремится получить новый iPhone, исходя из своего восприятия, что это желание исходит от парня, и что он хочет сделать ее счастливой.

Девушка не осознает своего воздействия на парня и не учитывает его интересы, такие как финансовые возможности и его собственное мнение по поводу покупки нового телефона. Вместо этого она фокусируется на своем счастье и удовлетворении своих потребностей, полагая, что это должно быть приоритетом для парня. Это отражает характерную черту стадии "Рапан", когда человек не видит чужой субъектности и воспринимает свои желания как исходящие от других.

Таким образом, девушка в диалоге демонстрирует характерные черты уровня психологических границ "Рапан", такие как полное слияние с другим человеком, отсутствие осознания чужой субъектности и восприятие своих желаний как исходящих от другого».

К сожалению в этом определении нет главного.

Даже если осознавать, что твое желание исходит от тебя, а не от другого, но считать, что можно убедить другого с помощью аргументов, что ему выгодно исполнить твое желание, уровень границ останется на стадии "рапан".

Об услуге и о помощи можно просить, но если вы выдаете помощь вам за общие интересы, вы не видите границ.

Особенно если вам кажется, что с помощью слов и объяснений вы можете уговорить человека считать свои интересы его собственными.

Помните, к каким аргументам прибегала нейросеть в предыдущем диалоге?

"Совместное счастье", "будем поменьше тратить", "мой герой", "ты будешь счастлив, если счастлива я".

Это уровень рапана, дорогие друзья, и мне очень жаль, что многие оценили диалог выше.

Навязывать другому человеку мысль, что он должен раскошелиться для вас и тогда он будет счастлив с вами, что ваше счастье заменит ему его счастье, что слащавое и пошлое "мой герой" достаточная мотивация и награда – это самый нижний уровень границ, ниже и не придумать.

Это значит девушка не только носит большую корону, но и не замечает этого.

А что предлагает нейросеть от лица рыбачки?

Получилось у нее воплотить в жизнь определение о субъектности, которое она сама попыталась дать, компилируя посты из моего блога?

К сожалению, нет:

«— Привет, милый! 😘 Как дела?

— Привет! Хорошо, ты как? Дома сидишь?

— Тоже хорошо, спасибо! 😊 Да, дома. Скучаю по тебе 😢

— После работы увидимся, что-нибудь нужно купить из продуктов в магазине?

— Да, конечно, увидимся! 😍 Может, возьмешь немного фруктов и молока? 🍎🥛 Кстати, ты знаешь, что вышла новая модель iPhone? Мои подруги уже все с ними ходят, я чувствую себя немного отсталой со своим стареньким 🙈

— Как ты лихо перешла от фруктов к айфону. Да, видел обзор в интернете, модель классная, но дорогая капец. Где же столько денег взять на него?

— Ты прав, это дорого, и я понимаю, что нас могут ожидать другие расходы. Я хотела просто поделиться своими мыслями на этот счет. Может быть, мы могли бы сэкономить деньги в течение некоторого времени и приобрести его позже? В любом случае, давай обсудим это вместе, чтобы принять решение, которое будет удовлетворять обоих нас. 🤗

— Это звучит разумно, давай обсудим это вечером, когда встретимся.

— Отлично! Буду рада обсудить это с тобой и найти оптимальное решение для нас обоих. 😊 Спасибо, что ты всегда готов обсуждать такие вещи со мной. Люблю тебя! 💋

В этом переписанном диалоге девушка демонстрирует уровень психологических границ "рыбачка", уважая интересы своего парня и предлагая обсудить покупку iPhone, чтобы принять совместное решение. Она не стремится манипулировать его и понимает финансовые ограничения, которые могут возникнуть при покупке дорогого устройства».

Смотрите, нейросеть сохранила "немного фруктов и молока" и те же самые жалобы. То и другое дурацкое, но второе еще и слив.

Жалоба на старенький айфон и на то, какой отсталой она себя чувствует, – щипцы уровня рапана. Формулирует она их без какого-либо понимания, что ее старенький айфон – ее проблема, сокрушаться об этом вслух – инфантильно, а описывать свою падающую самооценку (корону) по сравнению с подругами – откровенный слив. Понятно, почему слив, друзья? Опишете сами?

И дальше.

Она опять говорит про его деньги как про "наши". Про свое желание как про "совместное" и предлагает обсудить так, будто этот вопрос уже поставлен на повестку дня их офиса, а не является ее личной прихотью.

Речь ее формализована, а ее стремление выглядеть при этом обходительной и важной делает эту речь еще глупей.

Сравните с вот этим вот:

– Милый, так хочется новый айфон. Не можешь купить?

Это намного лучше.

Понятно почему?

Это настоящая просьба, а значит есть осознание своей нужды и запроса на чужие ресурсы.

Есть только один способ претендовать на ресурсы партнера – вежливая просьба.

Чем больше в просьбе осознания своей нужды и своего запроса на чужие ресурсы, тем ближе она к границам.

Чем больше понимания, что согласие – это великодушие второго, а не его выгода и не его интерес, тем лучше границы.

Ни в коем случае не "в любом случае давай обсудим это вместе и примем решение, которое устроит нас обоих".

Что еще за "в любом случае"? Есть еще случай, когда он не захочет обсуждать. Почему она отказывается видеть этот самый нормальный случай?

Что еще за "обсудим это вместе", если это ее просьба, а не совместная проблема, которую они должны вместе обсудить?

Что еще за "устроит нас обоих", если это ее личная просьба?

Это и есть то, что мы называем рапанством, – полное отсутствие понимания, чем личная просьба отличается от совместного интереса, совместного обсуждения и совместного решения.

Рыба в таком случае просто попросит. Рыба рефлексирует свою нужду и отделяет от себя чужие ресурсы, в противном случае мы можем заключить, что человек не видит границ совсем.

Рыба начинается там, где просьба выглядит похожей на просьбу, а не предложение игры, квеста, совместного проекта, выгодной сделки и прочего.

Просьба по сути должна быть и по форме тоже просьбой.

Если же вы маскируете свою просьбу под предложение и особенно под одолжение, вы – рапан. Особенно если делаете это неосознанно, то есть если вам и самим кажется, что ваша просьба – это повод "совместно обсудить".

Это тянет за собой кучу багов, вы оправдываетесь, вы наставляете, вы обвиняете, вы кривляетесь. А все потому, что вывались из границ и дальше вся ваша речь будет состоять из багов.

Я обещала рассказать, как будет вести себя нерыба.

По сравнению с рыбой нерыба видит границы еще лучше, а главное, по-настоящему уважает их.

Рапан хочет вытянуть айфон, считая, что парню и самому этого должно хотеться, а если не хочется, надо Глупыше объяснить словами изо рта и обрисовать все выгоды такого его поступка.

Рыба просит подарить ей айфон, осознавая, что это ее просьба.

А нерыба, если никак нельзя решить вопрос самостоятельно, просит партнера дать ей деньги в долг.

Причем аргументов вроде "старенький айфон" и "стыдно перед подружками" для нерыбы невозможны.

Даже для рыбы второй аргумент невозможен. Потому что конститировать "стыд перед подружками за старенький айфон" – дно.

Я надеюсь, вы поясните, почему. Выше тоже этот вопрос задала.

Единственный аргумент для нерыбы может быть "телефон сломался", а если все в порядке и врать не хочется, то безо всяких аргументов.

Любой "аргумент", которым пытаются размыть факт своей просьбы и своего запроса (объяснить, оправдать, снять с себя ответственность) является щипцами.

Вместо того, чтобы просто попросить, хорошо осознавая факт просьбы (а значит полного права вам отказать), вы описываете, как сильно вам хочется (как будто сила вашего желания создает обязательства перед вами) или как вам стыдно и трудно без этой вещи (как будто ваш стыд – это не ваша проблема).

Не надо пытаться прикрыть и нивелировать факт просьбы оправданиями и описаниями ваших мук. Чем проще и откровенней просьба, тем лучше.

Нерыба хорошо осознает факт просьбы и своих притязаний на чужой ресурс, поэтому она не просто попросит, а попросит в долг.

Уважение к границам проявляется в том, что если уж вы просите что-то, особенно существенное материальное, вы собираетесь это вернуть.

Обычно любящие мужчины, когда женщины берут у них в долг, прощают им этот долг, частично или полностью, но здесь уже дело мужчины, а женщине со своей стороны надо стараться вернуть долг.

Нельзя путать свою просьбу и чужой подарок!

Подарок может быть только спонтанным, щипцы должны отсутствовать полностью, иначе это не подарок.

Все несимволическое, то есть достаточно существенное для человека, можно просить только в долг (а лучше вообще не просить).

Это ситуация очень проста, в отличие от большинства ситуаций. Но нейросеть пока с этой задачей не справилась.

Учтите, что просьба дать в долг – отрицательная n(ОЗ), то есть КП от этого становится меньше.

Кроме того, парень может почувствовать себя вынужденным дать в долг, не желая этого, и это может вызвать падение СЗ девушки как любые щипцы, даже внутренние.

Но все это намного меньший ущерб, чем тот слив, который нам продемонстировала нам нейросеть.

Сравните, пожалуйста, ущерб для КП в случае просьбы нейросети-"рыбачки" и в случае просьбы дать в долг.

В первом случае этот ущерб практически нельзя компенсировать, можно только нарастить дальнейшим поведением в границах.

А во втором случае ущерб своему КП очень легко компенсировать и сделать это можно быстро (еще до возвращения долга).

Проанализируйте разницу, если понимаете, о чем речь.