Аудитория новой версии генеративной модели Kandinsky достигла 1 млн пользователей
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Через четыре дня после выхода Kandinsky 2.1 аудитория нейронной сети превысила 1 000 000 уникальных пользователей. Они сгенерировали более 5 миллионов изображений.
По данным пресс-службы “Сбера”, эти запросы возглавляют кошка, любовь и космос, а также счастье. Нейронная сеть доступна для тестирования в Telegram-боте и на Promo Page Model на сайте fusionbrain.ai, а также на платформе ML Space, где размещены предварительно обученные модели, а также наборы данных DataHub. Kandinsky2.1 также можно протестировать в “Салюте”, мобильном приложении, и на смартфонах Sber с помощью команды “Запусти художника”.
Kandinsky2.1 генерирует изображения за считанные секунды из описаний на естественном языке. Также он распознает 101 язык, может комбинировать несколько рисунков и создавать картину на бесконечном холсте.
Сбер напомнил, что исследователи ИИ разработали нейронную сеть при поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI. Набор данных представлял собой комбинацию данных Sber AI, SberDevices.
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