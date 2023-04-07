Мнение: О ножике в спину вайхану Пу от господина Си… А что делать?

Китайский председатель Си Цзиньпин снова показал характер.

Прежде всего, своему «дорогому другу», нынешнему московскому наместнику Владимиру Путину. Хотя и Европе тоже. Но это — слабое утешение для Кремля. Разговоры про «а Урсулу не позвали…» вряд ли могут скрыть главное. Очередной клинок вошёл точно в незащищённое место.

Но что поделать? Придётся — делать вид…

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому президенту Эмманюэлю Макрону внести со стороны Франции свой мирный план по Украине, который приведет к политическому урегулированию конфликта, и заранее пообещал поддержать его. Причём на основе международного права и устава ООН. То есть, без какого бы то ни было признания «территориальных реалий», на котором настаивает Москва.

Затягивание конфликта вокруг Украины нанесёт ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает South China Morning Post (SCMP). Китайский лидер вновь призвал к прекращению огня и заявил, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведёт к политическому урегулированию конфликта. «Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то @Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — сказал Си Цзиньпин. И добавил, что по его мнению, заинтересованные стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для урегулирования.

Собственно, если судить не по словам, а по делам, пока только Москва готова «идти навстречу», попутно принимая новые и новые «трудные решения», выливающиеся в очередные «жесты доброй воли». На что, вероятно, и намекнул Си Цзиньпин. Что стало дополнением к словам китайского посла в ЕС, мол, безграничная дружба Китая с Россией — лишь «риторический оборот».

Теперь стоит ждать полной сдачи в обмен на призрачные гарантии личной безопасности?

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