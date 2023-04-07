 

“Инсульт”: появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина

07.04.2023, 21:00, Новости дня
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6 апреля Россию потрясла страшная новость о том, что музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо прямо на съемках. У звезды онемела половина лица и поднялось давление. Скорая увезла Пригожина прямо с работы. Медики констатировали, что у продюсера случилась транзиторная ишемическая атака. Это состояние также называют микроинсультом. Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин уверен, что такой диагноз очень опасен и требует качественного лечения.

Ишемическая атака отличается от инсульта меньшим объемом поражения нервной ткани, а ее симптомы исчезают через несколько часов. При этом игнорировать такое состояние нельзя, ведь оно может привести к серьезным осложнениям. Одной из причин ишемической атаки является тромбоз. Именно поэтому ишемическая атака так опасна – вслед за ней может произойти обширный инсульт.

“Транзиторная ишемическая атака – это такой маленький инсульт”, – отметил медик в беседе с Пятым каналом.

Риск обширного инсульта резко повышается после ишемической атаки особенно в первый месяц после случившегося, поэтому Иосифу Пригожину придется провести качественную реабилитацию.


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