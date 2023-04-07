 

“Это не паспорт, не гражданство”: Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN

07.04.2023, 21:00, Новости дня
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Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под пафосным псевдонимом SHAMAN, завоевывает все больше и больше аудитории. Миллионы поклонников приходят на его концерты и поют вместе с ним заученные наизусть патриотические песни, которые пробирают каждого до мозга костей, Казалось бы, никогда еще патриотизм не был так в моде. Ведь еще вчерашние юные почитатели кока-колы, Микки-Маусов и “Макдональдсов” уже сегодня танцуют под жаркие хиты “Я русский”, “Встанем”, “Моя Россия”, “Ты моя” и многие другие. Что же это за явление, и что оно значит для коллег самого SHAMAN?

В беседе с Пятым каналом артист балета Сергей Полунин рассказал, что для него значат песни исполнителя SHAMAN. По словам артиста, песня “Я русский” означает нечто большее, чем просто принадлежность нации. Полунин уверен, что в данной композиции понятие “русский” не подразумевает национальность.

“Тут даже не про паспорт и не про гражданство”, – рассказал Полунин.

Таким образом, артист балета буквально отверг национальную идею самого хита “Я русский” и сделал ее более глобальной. Песня получила актуальность для всего мира, независимо от того, где находится ее поклонник.


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