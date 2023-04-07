Fox News – Байден пытается свалить своё афганское фиаско на Трампа

Администрация Джо Байдена на днях опубликовала доклад о выводе войск из Афганистана. Как подчеркнул ведущий Fox News Такер Карлсон, несмотря на то, что эта эвакуация оказалась настоящей катастрофой, в документе представители администрации отказываются признавать какую-либо ответственность за случившееся — и почему-то возлагают вину на Дональда Трампа. Вместе с тем, считает Такер Карлсон, настоящим виновником провала стали американские разведслужбы и ВПК, которые лгали американскому народу.

Итак, вывод американских войск из Афганистана по решению Джо Байдена стал одной из самых унизительных внешнеполитических катастроф в истории США — а вообще более унизительных эпизодов мы как-то и не припомним. Убиты 13 американских военнослужащих; тысячи граждан США брошены на произвол судьбы; погибли и немало афганцев: одни падали с самолётов, других взрывали в ходе авиаударов с беспилотников, инициированных по каким-то непонятным причинам администрацией Байдена. Ну а что, наверное, хуже всего — мы превратили движение «Талибан»* в первое после войск Пакистана по арсеналам формирование во всём регионе.

Всё это сделал Джо Байден в первое лето своего президентства. И как же это комментирует его администрация? А вот как: в своём новом докладе они отказываются брать на себя вообще какую-либо ответственность за случившееся и всё валят — уж не знаем, с какой такой стати, — на Дональда Трампа.

И вот сегодня корреспондент Fox News Питер Дуси спросил Джона Кирби, на основании какой логики были сделаны такие выводы. Внимание на экран.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Вы хотели сказать, что разведданные были неверными. Как же тогда президент, заходя в Овальный кабинет и усаживаясь читать ежедневный отчёт директора Национальной разведки, может быть уверенным, что там содержится только надёжная информация?



ДЖОН КИРБИ, официальный представитель Совета национальной безопасности США: На самом деле я сказал…



ПИТЕР ДУСИ: …что разведывательный аппарат — это мозаика. Но что, если неверен каждый элемент этой мозаики?



ДЖОН КИРБИ: На самом деле я сказал, что разведка — дело сложное и что наши разведчики и верной информации добывают очень даже много. А в данном случае были определённые элементы, которые оказались не вполне точными. Этот документ и вся та работа, которая над ним проводилась, на данный момент не имеют отношения к вопросу о том, на ком лежит отвественность за произошедшее. Это лишь очередной шаг в рамках длительного процесса, направленного на то, чтобы лучше понять и осознать, что мы узнали в Афганистане и что мы там сделали, и извлечь из всего этого уроки.



ПИТЕР ДУСИ: Там же гибли дети. Там люди висли на улетавших самолётах наших ВВС — а вы, ребята, заявляете, что гордитесь тем, как была организована эта операция, так получается? Вы этим вот «гордитесь»?



ДЖОН КИРБИ: Гордимся ли мы тем, что смогли безопасно эвакуировать из Афганистана больше 124 тысяч человек? Ещё как гордимся. Гордимся ли, что теперь у нас в стране проживает около 100 тысяч афганцев — наших бывших союзников и партнёров, которые теперь ведут необходимую работу для оформления гражданства? Ещё бы. Означает ли это, что эвакуация прошла идеально во всех отношениях? Разумеется, не означает.



Мало что может навредить заработанной тяжким трудом репутации американских вооружённых сил сильнее, чем ситуация, когда от их имени говорит наглый лжец — такой, как этот человек, Джон Кирби.

Ну а Джо Кент большую часть жизни провёл в горячих точках с оружием в руках, ведь он — ветеран боевых действий и бывший «зелёный берет», который также участвовал в выборах в палату представителей. Большое вам спасибо, что к нам заглянули, Джо. Как бы вы — человек, который провёл значительную часть своей жизни в этом регионе, — прокомментировали такие разъяснения?

ДЖО КЕНТ, бывший кандидат на выборах в палату представителей США: Прежде всего скажу, Такер, что Джо Байден и вообще все демократы сейчас пытаются сделать только одно — избежать ответственности и переложить её на Дональда Трампа. А делают они это потому, что фракция республиканцев в палате представителей наконец-то начала потихоньку давить на администрацию Байдена и призывать её к ответу. Ну а она вот так необдуманно на это реагирует.



Ну а вообще всё это — абсолютный и полный позор. Знаете, я бы зауважал администрацию Байдена, если бы она занялась представителями нашего ВПК и нашего разведывательного сообщества за всю их ложь. Началось всё ещё тогда, когда президент Трамп попытался вытащить страну из Афганистана — он с боем прорвался к столу переговоров. И вот тогда разведчики и ВПК начали врать американскому народу: они слили в СМИ информацию о том, что Путин стал предлагать награды за головы американских солдат, создав всю эту «легенду» о вознаграждениях от Москвы. Ну а конгресс потом при поддержке обеих главных партий принял меры, чтобы не дать Трампу потратить деньги на уход из Афганистана в период между летом и осенью 2020 года.



Мы должны были уйти из страны ещё тогда, и у нас был план. Но потом пришёл Трамп, и план Трампа он использовать уже не мог — он хотел вывести войска в им самим установленные сроки, к 11 сентября 2021-го. Ну а ВПК продолжил лгать уже Джо Байдену: мы много месяцев слышали благостные заявления о том, что афганские войска обязательно удержат позиции, что они будут сражаться. Они лгали — и из-за этого погибли американцы. Кто-то должен за это ответить.



Да уж. Итак, вы — лично вы, Джо Кент — знаете, что там на самом деле произошло и, что практически уникальный случай, вам при этом хватает смелости об этом рассказывать — и именно поэтому вам не дали получить место в конгрессе: выборы, в которых вы участвовали, были среди самых грязных на моей памяти. Надеюсь, вы ещё выставите свою кандидатуру — и продолжите говорить правду. С нами был Джо Кент. Спасибо вам!

ДЖО КЕНТ: Вам спасибо, Такер! Я так и поступлю.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

