Скандалы: Пока певица МакSим срывает концерты, её импресарио покупает новый Mercedes

Вокруг популярной певицы не утихают скандалы, связанные с её выступлениями

Певица Марина Абросимова, которая более известна под сценическим псевдонимом МакSим, сорвала концерт в Сочи и с трудом смогла выступить в Твери. По словам зрителей, певица не была похожа на себя: её лицо опухло. Она с трудом стояла на ногах, хрипела, задыхалась, не попадала в ноты и путала слова.

В концертном зале Розы Хутор МакSим освистали уже после исполнения первой песни — об этом телеграм-каналу SHOT рассказал один из посетителей.

— Вела она себя как кот под валерьянкой, не факт, что выпившая, но под чем-то точно. Включили свет в зале, мы сидим. Через 10–15 минут я подошёл к звукарю и тот сказал, что всё, мол, идите в холл и вам расскажут, как вернуть деньги. Самое обидное, что она (МакSим) просто так взяла и ушла. Никто не вышел к нам от организаторов. Я не знаю, сколько людей ещё сидели в зале, но это было печально, так как почти все приехали специально и кто откуда! — утверждает зритель.

Певица Максим: До и после болезни

Спустя пару дней объяснения от звёздной певицы всё же последовали:

— Я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители… Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос, — объяснила проваленные выступления МакSим.

Также певица призналась, что в настоящий момент проходит курс лечебных процедур, который оказался несовместим с концертной деятельностью. Звезда приняла решение перенести все ближайшие концерты (15 апреля в Екатеринбурге, 21 апреля в Москве, 18 мая в Новосибирске), в данный момент согласовываются новые даты.

Поклонники и коллеги беспокоятся за МакSим. У звезды это не первые проблемы со здоровьем. В 2019 году певица попала в ДТП, получив серьёзные травмы. Тогда же, как она признала сама, пристрастилась к алкоголю, хотя слухи об этом в звёздной тусовке ходили уже давно. В 2021 году МакSим заразилась коронавирусом, попав в больницу с поражением 40% лёгких, и больше месяца находилась в коме на ИВЛ.

Поклонники считают, что вопросы нужно задавать импресарио певицы Павлу Назарову. По данным телеграм-канала SHOT, после сорванных концертов он якобы продолжил принимать заказы на корпоративы с участием МакSим по ценнику около 4,5 млн рублей. Теперь его обвиняют в том, что он якобы заставляет выступать певицу, несмотря на то что та явно нездорова. По неподтверждённым данным, фанаты даже пожаловались на него в трудовую инспекцию.

Коллеги МакSим разделяют беспокойство.

А в журнале Super появились кадры из московского ресторана, где певица якобы курит кальян и, предположительно, употребляет что-то из бутылки, которую ей принёс водитель. Это было сразу после сорванных концертов.

На что тратит деньги певица

Марине Абросимовой 39 лет, она родом из Казани. До недавнего времени МакSим была прописана на западе Москвы в трёшке стоимостью до тридцати миллионов рублей. Район престижный: из окна открывается вид на Москву-Сити, поблизости — Поклонная гора, Москва-река и Филёвский парк.

С недавних пор певица живёт в Чапаевском переулке, в премиальном жилом комплексе «Триумф-Палас», это окружённая собственным парком новостройка по мотивам легендарных сталинских высоток. У МакSим там двухкомнатные апартаменты примерной стоимостью до 40 млн рублей.

Также МакSим покупала 16 соток земли в садовом товариществе «Царское село – 2» под Истрой. Это охраняемое элитное место. Но разброс цен на местные особняки огромен: от относительно скромных 20 млн рублей до внушительных трёх миллионов евро. Судя по спутниковым снимкам, дом певицы — один из самых скромных в посёлке.

А ездит звезда на исполинском джипе Infiniti QX80 2019 года выпуска — такой автомобиль сейчас стоит около 10 миллионов рублей.

Как живёт директор МакSим

Импресарио певицы Павлу Назарову 37 лет. Родился в Москве, сделал карьеру в музыкальном бизнесе.

Назаров бывает по двум адресам в Санкт-Петербурге. Судя по базам, там у него студия ценой свыше 10 млн рублей в жилом комплексе «Жемчужный фрегат». Это на Петергофском шоссе между Матисовым и Дудергофским каналами недалеко от набережной Невской губы. Поблизости Южно-Приморский парк. В том же районе у Назарова малогабаритная трёхкомнатная квартира в панельной высотке. Стоимость такой недвижимости потянет на не более чем 10 миллионов.

Возможно, Павел Назаров владеет активами и в Москве. Речь может идти о ЖК «Тимирязевский» — это современный дом, где двушка стоит порядка 25 миллионов рублей. Также Назаров может быть связан с недвижимостью в апарт-комплексе «Лайнер» у Ходынского поля. Однушка там оценивается в сумму от 15 млн рублей, двушка — около 25 млн.

Павел Назаров недавно продал свой седан Mercedes и купил новый G-класса («гелендваген») стоимостью около 30 млн рублей.

Помимо поклонников МакSим к Павлу Назарову могут возникнуть вопросы и от налоговиков. Последние два года он руководит компанией Екатерины Варнавы и Тимура Родригеза «Виар технолоджи». Эта фирма систематически сдаёт пустую отчётность и недостоверно указывает юрадрес.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”