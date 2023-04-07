Мнение: Три западных мифа о России, три плохих новости для ЕС и российский экспорт нефтепродуктов

1. Блогер monetam пишет, что провально-агрессивный западный курс в отношении России отчасти связан с засевшими у западных политиков в головах старых мифах о слабой и «олигархической» России (ссылка):



Про восприятие России на Западе

Особенно ярко это восприятие проявилось… именно после 24 февраля прошлого года. Потому что когда началась война, то пришлось использовать те одновременно и сильные, и характерные методы, которые бы раскрыли ваши представления о противнике.

Война стала тем «сбрасывателем покровов», который показал настоящий уровень восприятия Европы о России.

Так вот, очень неожиданно оказалось, что все эти европейские и американские парламенты и правительства, комиссии и комитеты, президенты и премьеры, искренне верят, что… экономики в России как таковой нет, и её достаточно просто «задушить» и «порвать в клочья». То есть если взять, да оборвать сложившиеся торговые и финансовые цепочки, то в итоге российская экономика быстро схлопнется, и вот, вуаля, победа!

Российскую экономику представляли примерно по той системе, которая была определена «демократическими» реформаторами в 1990-х, то есть как простой придаток западной модели. Про изменения, которые произошли в последние четверть века — ну так просто и не замечали, и не интересовались, да и воспринимать их было неприятно, и потому игнорировали.

Вот такой первый миф из 1990-х, который дожил до наших дней.

Для воздействия на российскую политическую элиту решили… арестовать или наложить ограничения на те объекты роскоши и деньги на банковских счетах, которые обнаружили у российских олигархов.

По факту оказалось, что никакого влияния эти самые толстосумы на политику не оказывают. И никто в попытках вернуть всё нажитое не собирается устраивать ни фронды, ни дворцовых переворотов. То есть представления о том, что в России правит некий вариант «семибанкрищины», оказались вторым мифом из 1990-х, благополучно пребывающим в головах современных западных политиков. Его особенность — именно что в «жёлтогазетном» происхождении, когда выдумки крикливых, но неумных журналистов становятся почвой для принятия решений людьми на вполне себе государственных постах…

И вот, наконец, третий миф — но он уже не из далеких лет, а современный: про то, что вся жизнь российского общества искажается, уродуется и гнобится со стороны коррупционеров; что самому обществу жутко не нравится, и потому оно готово пойти за теми светлыми головами, типа Алексея Навального, который хорошим современным языком и разбитным тоном, со слоновьими дозам сарказма и немного с юморком, расскажет про самые вопиющие случаи злоупотреблений, про красивые демократические, либеральные, человеколюбивые ценности, слушая и глядя на которые невозможно не умилиться и не прослезиться всякой живой душе; что толпы выйдут на улицу и пойдут на площади рассказывать что они тут власть, и вот вы те, которые за стеной спрятались — ну-ка, убирайтесь!

И тут вот — увы-с… Нет ничего похожего.

Наконец, Запад искренне верил, что вся та риторика и набор образов, который превосходно сработал и на Горбачеве, и на раннем Ельцине, сработает и сейчас: достаточно разъяснить российскому президенту, что «НАТО — не агрессивный, а оборонительный блок, и потому ничего опасного в его расширении и нету», как тот поймет свои возникшие заблуждения, и будет с улыбкой кивать и с умным видом выслушивать вот такие вот речи.

Так вот: сумеют ли западные государственные деятели пересмотреть все те прежние свои установки, которые оказались неверными?

Или всё-таки продолжат поедание кактуса?

2. Телеграм-канал «Сырьевая игла» пишет (ссылка):



ри плохих новости для Европы

После того, как в прошлом году поставки энергоносителей из России в Европу прекратились, регион столкнулся с крупнейшим за свою историю энергетическим кризисом, пишет EUobserver. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, но “…на этом причины для радости заканчиваются. Зимняя энергетическая война между ЕС и Россией не была выиграна — это был тупик”, — резюмирует издание.

Что ЕС получил взамен?

Во-первых, затрату «астрономического количества государственных денег на защиту домашних хозяйств и промышленности» — с конца 2021 года до начала 2023 года Евросоюз выделил около €700 млрд на различные меры господдержки (более 4% своего ВВП).

Во-вторых, ЕС потерял Россию как источник дешевого топлива и стал тратить космические суммы на экстренные поставки СПГ из США и Катара, чем только сильнее разогнал инфляцию.

В-третьих, кризис нанес разрушительный удар европейской промышленности.

“Производство алюминия в Европе упало наполовину… Производство удобрений в ЕС также сильно пострадало…», чего стоит только 70%-ное падение производства аммиака, связанного с повышением цен на газ и т.д.

Минувшая зима, оказавшаяся одной из самых теплых для Европы за последние годы, может больше не повториться, цитирует издание Прайм. И теперь страны ЕС полностью зависят от дорогого СПГ, за который приходится конкурировать на мировых рынках, что означает только одно — импорт будет не только дорогим, но и нестабильным.

3. Санкции Запада в отношении российских нефтепродуктов тоже провалились, никак не повлияв на объёмы нашего экспорта. Правда, изменилась география поставок – теперь мы продаём дизель и бензин в Африку и на Восток. Это гораздо приятнее, чем снабжать топливом недружественные страны (ссылка):

Морской экспорт нефтепродуктов из РФ в марте 2023 г. вырос на 490 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с предшествующим месяцем: если в феврале 2023 г. его объем составлял 2,33 млн б/с, то в марте – 2,82 млн б/с.

Для сравнения: в январе 2023, накануне эмбарго ЕС, морской экспорт нефтепродуктов составлял 2,70 млн б/с. Тем самым в марте объем морских поставок превысил досанкционный уровень.

Согласно данным S&P Global Platts, за прошедший год сильно изменилась география поставок: в марте 2022 г., когда объем поставок достиг 2,23 млн б/с, в число крупнейших 15 импортеров входили 9 стран ЕС, а также США, Великобритания, Китай, Малайзия, Турция и Южная Корея. В общей сложности на эти 15 стран приходилось 80% морского экспорта.

В марте 2023 г. доля ведущих 15 импортеров составила 88% (2,48 млн барр./сутки), однако в их число входили лишь две страны ЕС – Греция и Мальта, общая доля которых составила 12% (326 тыс. барр./сутки): речь идет о перевалке нефтепродуктов с «борта на борт», которая происходит у берегов этих стран.

В число 15 крупнейших импортеров по итогам прошедшего марта также вошли 7 стран Северной Африки и Ближнего Востока (включая Турцию), обеспечившие 40% поставок; 3 страны Восточной Азии (Индия, Китай и Сингапур), на которые пришлось 29% экспорта; а также Бразилия, Нигерия и Того – доля этих трех стран составила 7%.