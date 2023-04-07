Мнение: Письмо: “Как все-таки просить подарки”

Вот это письмо тоже разбирайте, хоть там и содержится ссылка на “коуча”.

Но советы этого “коуча” настолько типичны для меркантильных женщин, что их можно считать неким социологическим срезом и мы можем эти вредные “советы попрошайкам” подробно разобрать.

Не будем пропускать и хорошее, оно тоже в статье есть, хоть и в гомеопатических дозах.

И, к сожалению, на каждое хорошее обобщение (например, “не прибедняйся”) обязательно плохая конкретика в виде примеров мимо границ.

znaki_s_iznanki

Добрый вечер!

Недавно видела пошаговую инструкцию от блоггерши viksi, как просить у мужчин подарки, деньги или помощь: https://viksi666.su/gaid. По моим ощущениям, в этом гайде держатся в границах лучше, чем ChatGPT из последнего поста, но всё-таки кажется, что с откровенно сексуальными просьбами надо очень аккуратно, чтобы не получилось щипцов.

Было бы очень интересно узнать Ваше мнение, как всё-таки просить подарки 🙂

Спасибо, что прочитали!