В четвертом матче полуфинальной серии “Авангард” уступил “Ак Барсу”

В четвертом матче полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги казанский “Ак Барс” обыграл омский “Авангард”.

Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0. За шесть минут до конца третьего периода Дмитрий Воронков забросил единственную шайбу. Ак Барс” выигрывает в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующая игра в Казани состоится 9 апреля в 13:00 по московскому времени.

В финале Западной конференции КХЛ питерский СКА встретится с московским ЦСКА. В настоящее время в серии доминируют московские армейцы со счетом 2-1. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В последней серии армейцы переиграли магнитогорский “Металлург”.