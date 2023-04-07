В четвертом матче полуфинальной серии “Авангард” уступил “Ак Барсу”
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В четвертом матче полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги казанский “Ак Барс” обыграл омский “Авангард”.
Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0. За шесть минут до конца третьего периода Дмитрий Воронков забросил единственную шайбу. Ак Барс” выигрывает в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующая игра в Казани состоится 9 апреля в 13:00 по московскому времени.
В финале Западной конференции КХЛ питерский СКА встретится с московским ЦСКА. В настоящее время в серии доминируют московские армейцы со счетом 2-1. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В последней серии армейцы переиграли магнитогорский “Металлург”.
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