Politico – Макрон не смог убедить Китай изменить отношение к России

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон призывал Си Цзиньпина осудить действия РФ на Украине, лидер Китая не стал этого делать, пишет Politico. При этом сам Макрон совершил ряд протокольных ошибок во время совместной пресс-конференции с Си, что не осталось незамеченным китайскими партнёрами.



AP

Судя по всему, президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить лидера Китая Си Цзиньпина изменить свою позицию по поводу украинского конфликта, пишет Politico.

Макрон, в частности, призывал Си использовать своё влияние на президента Путина, но Си лишь заявил, как и прежде, что у всех сторон есть «разумные опасения по поводу безопасности». «Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными», — заявил председатель КНР.

«Мирные переговоры нужно возобновить как можно скорее, принимая во внимание разумную озабоченность всех сторон по поводу безопасности в контексте Устава ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности», — добавил Си.

По словам французского дипломата, осведомлённого о ходе переговоров, во время встречи с Си Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин будет поставлять оружие России. Но Си в ответ сказал, что «эта война — не его дело».

Переговоры, которые представитель Елисейского дворца назвал «откровенными и конструктивными», продлились полтора часа. После этого состоялась церемония подписания контрактов, в частности о продаже 160 самолетов Airbus. Как отмечает автор статьи, все китайские министры и руководители предприятий низко поклонились Си, прежде чем подписать контракты с французскими коллегами.

А затем состоялась пресс-конференция Си и Макрона, которую назвали «пресс-конференцией с коммунистическими чертами», поскольку там не было вопросов прессы, а только заявления лидеров. «Сразу бросался в глаза контраст в стиле двух лидеров», — пишет автор статьи. Си прочитал тщательно подготовленные комментарии, глядя прямо перед собой. А Макрон говорил примерно в два раза дольше, чем Си. Эксперты отмечают, что это ошибка в соблюдении протокола, и члены китайской делегации её заметили.

И пока Макрон говорил, сам Си временами выглядел нетерпеливым и раздражённым. «Китайский лидер несколько раз глубоко вздохнул и, похоже, чувствовал себя неудобно, когда Макрон обратился к нему напрямую, явно импровизируя по поводу войны на Украине и их совместной ответственности за поддержание мира», — пишет автор статьи.

Макрон призвал Си открыто осудить Россию. «Говорить о мире и стабильности — значит говорить о войне, которую РФ ведет против Украины. Вы сделали несколько важных замечаний, — заявил французский лидер. — Это война, в которую вовлечены все мы, потому что член Совета Безопасности решил нарушить Устав ООН. Мы не можем этого принять».

Французский депутат Анн Женетэ, которая присутствовала на переговорах с китайскими чиновниками, признала, что в позиции Китая по Украине «не было сюрпризов». Но она уверена, что это только начало и впереди будут новые переговоры между Си и Макроном. В пятницу Си и Макрон отправятся в китайский город Гуанчжоу, где проведут дополнительные переговоры и совместный ужин.

Впрочем, эксперты считают, что Си сделал и уступку французам: он заявил о необходимости для воюющих сторон «защищать жертв, включая женщин и детей». Но напрямую Россию в своей речи он не упоминал. Кроме того, он заявил, что Китаю и Франции следует «возобновить обмены между законодательными органами и военными», что должно вызвать раздражение у Штатов. «Китай и Франция должны продолжать… противостоять менталитету холодной войны и блокировать конфронтацию, взявшись за руки в решении всех типов глобальных проблем».

К переговорам Си и Макрона в четверг присоединялась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. И она провела свою личную пресс-конференцию, где ответила на вопросы журналистов. В частности, она предостерегла Пекин от помощи военным усилиям Москвы на Украине: «Это действительно нанесёт значительный ущерб отношениям между Европейским союзом и Китаем».

И она коснулась темы Тайваня. «Никто не должен в одностороннем порядке силой менять статус-кво в этом регионе».

Однако фон дер Ляйен повторила идею Макрона о том, что Китай может сыграть важную роль на Украине, назвав позицию Пекина «решающей». Она добавила: «Мы ожидаем, что Китай сыграет свою роль и будет способствовать установлению справедливого мира, уважающего территориальный суверенитет Украины», — приводит её слова Politico.