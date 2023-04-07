Скандалы: Проникала на сверхзакрытые мероприятия

Дарью Трепову курировал человек, глубоко знающий патриотические круги

«Помогаем следствию. Дарья Трепова проводила разведку в московской «Листве», втиралась в доверие с помощью z-открыток», — написали в соцсети сотрудники книжной лавки «Листва». Руководство магазина заявило, что теперь они наймут постоянную охрану «профи», а на входе организуют досмотр с металлодетектором. Работники «Листвы» рассказали, какой запомнилась им обвиняемая в теракте, который унес жизнь Владлена Татарского, и почему никто из них не заподозрили подвоха.«Листва» находится в 10 минутах ходьбы от метро Чистые пруды. Располагается в подвальном помещении жилого дома. Книжной лавке три года. Раньше на этом месте находился другой книжный магазин. Потом случилась коммунальная авария, подвал затопило, товар пришел в негодность, арендаторы обанкротились.

Выбор книг в магазине тематический, поэтому случайных посетителей тут явно нет. На полках стоят, например, книги Александра Дугина.

— Что-то не видно у вас охраны, – оглядываюсь я.

— Вот молодой человек стоит, — кивает в сторону бритоголового парня мой собеседник. – Охрана у нас всегда была, но теперь планируем более тщательно проверять посетителей.

Известно, что Дарья Трепова приходила в магазин несколько раз. Представилась Настей. Познакомилась с продавцами. Интересовалась книгами Владлена Татарского, рекламировала свой телеграм-канал, где размещала патриотические посты.

— В поведении Треповой вам ничего странным не показалось? – спрашиваю у сотрудника магазина Леонида.

— Абсолютно ничего. Миловидная, прилично одетая, что-то приятное сказала. Иногда человек приходит сюда и с порога вызывает неприятие, начинает чем-то возмущаться. Всяких хватает. Вот такие сразу бросаются в глаза. А Трепова спокойно разговаривала. Казалось, что она увлечена нашей патриотической тематикой, горела, высказывала явный интерес. Ну какое может быть подозрение. Хотя она не была нашей постоянной посетительницей, всего пару раз появлялась.

Вообще, наша идея — повысить интерес к русской культуре. Наш девиз: «Русь, красота, рок-н-ролл». Например, у нас продаётся маленькая книжечка «Кодекс чести русского офицера», которую мы дарили ополченцам. Они до сих пор носят её в нагрудном кармане. Есть книги о Славянске, где рассказывается, как всё начиналось. А вот произведения про Мозгового закончились.

Чуть позже к разговору присоединилась управляющая магазина Ася Сопот.

— Сам Татарский был нашим другом. Относительно часто сюда заглядывал. Книжки покупал, просто с нами общался, отдыхал. После его смерти у нас выкупили все книги Владлена, хотя они не дешёвые – по 1000 рублей. Он и раньше был самым востребованным автором. Особенно к новому году его произведения раскупали. Случались в магазине и кражи. В основном воровали книги Татарского, — вспоминает Ася. — В 2020 году мы проводили здесь презентацию его книги. В своё время у нас выступала Даша Дугина, дважды читал лекции Стрелков. Нас знают Охлобыстин и Чичерина.

Возвращаемся к разговору про Дарью Трепову. Прошу собеседницу охарактеризовать её.

— Она была здесь 3 и 27 марта. Особого внимания не привлекла. Принесла открытки, выручку просила перевести для нашего гуманитарного проекта. Ещё показала Леониду свой Z-канал. Он на него подписался.

Леонид отрицает: «Я не подписался. Просто посмотрел. Мне не понравилось».

— 16 марта она со мной связалась первый раз, отправила на телефон свои открытки, — продолжает Ася. – Я поначалу хотела ей отказать. Ни мне, ни моим коллегам они не понравились. Непохоже, что она сама их рисовала. Скорее, они были откуда-то скопированы. Но она стала убеждать, что хочет внести свою лепту в общее дело. Я подумала, раз так, пусть приносит.

27 марта она принесла 40 открыток четырех видов. Походила немного по магазину. Постояла возле книг Владлена, но их не листала. Про Татарского ни слова не спросила. Посмотрела футболки. Купила две сумки-шоппера по 800 рублей с нейтральным рисунком, которые во всех магазинах продаются. Видимо, взяла для отвода глаз.

А вот книги покупать не стала. Затем сфотографировала свои открытки на фоне логотипа «Листвы». Снимок выложила в свой телеграм-канал. Написала, что теперь её открытки продаются в «Листве». Похвалила нас, сказала, что мы «классные ребята». Как мы уже сейчас понимаем, она выполнила задание куратора.

— После взрыва в кафе вы сразу поняли, что к трагедии причастна та самая женщина с открытками?

— Я её не видела вживую, мы общались только по телефону. Леонид позвонил мне и сказал, что, похоже, эта та самая Настя. Я сначала не поверила. Стала искать переписку с ней. Но она оказалась удалена. Потом мы посмотрели камеры, и сомнений не осталось. Я обратила внимания, что она была хорошо одета – чёрное пальто, приличные ботинки, в руках дорогой айфон. Позже мне написала супруга Татарского, что такие же открытки она подарила её мужу.

— Где сейчас эти открытки?

— Мы их сохранили. Возможно, понадобятся следователям как вещественное доказательство. Но пока сотрудники СК к нам не приезжали.

Я посмотрела на эти открытки. Картинки явно распечатаны на принтере.

— Да, они некрасивые, сделаны на скорую руку, — продолжает Ася. – Первоначально ещё были будто незаконченные: где-то человек не прорисован, где-то не хватает линии. Обычно художники такую халтуру не приносят. Когда я сделала ей замечание по этому поводу, она не удивилась. Сказала: «Ой, правда, вы увидели?». Чуть-чуть подправила и принесла. Но лучше они не стали.

— Как же она узнала, что ваш магазин посещал Татарский? Об этом писали?

— Сама она нигде не могла прочитать. Наверняка её кто-то направил. У неё была задача познакомиться с Владленом. Как мы поняли, она ходила на какую-то встречу с ним в Москве, о которой даже мы не знали. Это было очень закрытое мероприятие. Значит, кто-то её точно направил.

— Теперь вы станете осторожно относится к посетителям?

— Да, сложно теперь доверять людям.

— Вы больше не станете проводить подобные лекции? – спрашиваю у Аси.

— Станем, конечно. Но пока взяли паузу. Сейчас наша задача обезопасить книжную лавку и наших гостей. Усиленно ищем охрану, решаем, какие устанавливать металлоискатели. Дорого это обойдется, но что делать. На самом деле наши мероприятия всегда охранялись, мы чувствовали себя в безопасности. Тем более, находимся в центре Москвы. Что случится, полиция быстро приедет. Но сегодня это не работает. Ну и если придется набирать новых сотрудников, то отбор проведем более тщательно.

— Вам угрозы не поступали?

— Угроз не было, максимум гадости в наш адрес могут сказать. Но я бы никогда не могла подумать, что кого-то из наших друзей убьют.

— Татарскому поступали угрозы?

— Последний раз мы разговаривали с Владленом за два дня до его смерти. Как раз обсуждали, сможем ли провести с ним мероприятие. Он сказал, что открытую встречу сделать не получится, потому что ему поступают угрозы. Кстати, в свое время Даша Дугина тоже отказалась от таких мероприятий по той же причине.

— И, тем не менее, в Питере Владлен Татарский провел мероприятие.

— Мы ничего не знали о той встрече. В Москве мы договорились о том, что проведем закрытое мероприятие с ним. Информацию распространим среди наших постоянных гостей, которые помогают нам, интересуются нашей деятельностью, разделяют наши взгляды. Кстати, со Стрелковым во второй раз мы проводили именно такое мероприятие, посторонних людей не было.

— Мне кажется, что у Треповой был куратор, который разбирался в патриотической тематике, — подключается к разговору Леонид. – Сама бы она нигде не узнала, что Татарский был близок с «Листвой». Это надо быть глубоко в теме. Кто вращается в этих кругах, мог знать такие вещи.

И снова обращаюсь к Асе.

— Лично вам сейчас страшно?

— Не страшно. Но ближайшие мероприятия пока отменили. Разве что Пасху отметим.

— На похороны Владлена Татарского пойдете?

— Конечно.

Мы вышли с Леонидом на улицу. Прошли в арку, на стене которой художники нарисовали Дарью Дугину. Напротив – мурал с изображение Эдуарда Лимонова.

— К счастью, местные коммунальщики не закрашивают, — подытожил разговор собеседник.

Алиса Селезнева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”