Классический матовый и успокаивающий блюз: изюминка весеннего стиля – изысканный маникюр в стиле деним

Деним сейчас как никогда в моде. Несмотря на то что он существует уже несколько десятилетий, джинсовые юбки и классические брюки из денима сегодня все чаще можно встретить на людях разных возрастов. И это не случайно, ведь вещи из джинсовой ткани очень универсальны и удобны в носке. Кроме того, деним еще и очень долго не изнашивается, да и выглядит просто превосходно. Джинсовая ткань сегодня выходит за пределы предметов одежды и становится частью маникюра.

Джинсовые ногти врываются в весенне-летний сезон, а увидев такие дизайны, вы точно захотите сделать хотя бы один из них частью своего образа. Такой нейл-арт легко воссоздать, используя всего лишь один лак традиционного для джинсовой ткани синего оттенка. Но джинсовые дизайны ногтей сегодня гораздо более разнообразны, чем вы можете себе представить.

Вовсе не обязательно использовать только один оттенок синего в рамках одного маникюра. Вы можете применить лаки нескольких оттенков, если вам позволяет выглядеть более радужно ваша работа. Кроме того, однотонные ноготки можно дополнять самыми разными дизайнами, например геометрическими фигурами, блестками и втирками.

Классический матовый деним

Для создания классического денима следует использовать средне-насыщенный голубой лак для ногтей и матовый верхний слой, чтобы сделать ногти максимально похожими на джинсовую ткань. Этот синий оттенок смотрится по-настоящему ошеломительно и может стать ярким акцентом вашего образа.

Если вы любите монохромные наряды, даже не задумываясь выбирайте такой дизайн ногтей, что уравновесит цветовую палитру. Впрочем, в последнее время мода совершенно не ограничивает в смелых сочетаниях, поэтому синие ногти могут стать частью и делового и уличного стиля.

Мерцающий светлый

Если вы любите отблески на ногтях, попробуйте мерцающий синий лак. Пыльно-голубой цвет будет напоминать ваши любимые джинсы, из которых вы не вылезали весь минувший сезон. Такой цвет ногтей идеально подходит для теплых летних деньков и для тех девушек, которые не любят слишком ярких оттенков на ногтях. Обязательно сочетайте такой маникюр с броскими серебряными украшениями, например кольцами и браслетами. Тогда всеобщее внимание будет приковано к вашим рукам.

Такой прием, кстати, освобождает вас от того, чтобы делать макияж, выделяющий глаза, ведь акцентом станут именно руки, от которых вы и сами, скорее всего, не будете отрывать взгляд большую часть дня.

Успокаивающий блюз

Еще один замечательный оттенок, который имитирует деним, – приглушенный синий, напоминающий безмятежное море. Если вы любите монохромные образы, дополните один из них серо-голубой майкой и джинсами светло-синего цвета. Вы можете сочетать такой маникюр и с длинной джинсовой юбкой, сандалиями, а также белым топом. Синий лак и серебряные украшения – это неповторимое сочетание, которые сделает ваш образ сногсшибательным.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Впрочем, вы можете создавать яркие контрастные сочетания. Например, синий хорошо смотрится с чисто белым. Зная это, вы можете подобрать на лето ослепительный комбинезон, который откроет ваши руки и привлечет внимание к свежему маникюру.

Васильковый деним

Если вам не нравятся темные насыщенные оттенки, попробуйте более светлый васильковый цвет, который выглядит расслабляющим и невероятно притягательным. Вы можете дополнить однотонное покрытие элементами дизайна, чтобы маникюр выглядел более привлекательным и не таким классическим. Кроме того, можно покрыть несколько ноготков и другими цветами, сочетающимися с оттенком денима, например желтым или зеленым.

Нежно-голубой

Если вы не знаете, нежно-голубой всегда был традиционный оттенком весны и лета, потому как этот цвет легкий и одновременно заметный. Он напоминает пару джинсов из отбеленного денима с эффектом состаривания.

Этот небесно-голубой оттенок выглядит как небо, которое окрашивается первыми лучами утреннего солнца. Вы можете покрыть свои ногти лаком кокетливо-пастельного оттенка, который будет подходить к вашим весенним нарядам. Например, сочетайте такие ноготки с джинсами из штапельного денима и розовым укороченным верхом. Тогда вы будете выглядеть по-настоящему гламурно. Такой образ можно носить в течение всего лета, ведь он будет не только привлекательным, но еще и комфортным.