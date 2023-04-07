 

Марк Цукерберг учредил фонд борьбы с конспирологией

07.04.2023, 18:33, Разное
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Глава компании Meta, миллиардер Марк Цукерберг на пресс-конференции в Лас-Вегасе объявил об учреждении фонда борьбы с конспирологией. Новая организация, пользуясь практически неограниченным финансированием, будет бороться с вредными конспирологическими идеями и их носителями.

Собрание проходило в торжественной обстановке.

«Я преодолел эти 83 мили, чтобы лично, своим человеческим манипулятором, то есть своей рукой, поставить подпись под историческим документом. Мы учреждаем всемирный фонд, который сделает массовое сознание чище, а эту планету – стабильнее», – сказал он.

По словам Цукерберга, «людей стало слишком много, приблизительно в 8 раз больше оптимального числа», а это значит, что выросло в том числе «поголовье тех, кто хочет знать правду». Но они должны смириться с тем, что правда озвучивается только в официальных источниках.

У журналистов было много вопросов, однако пресс-конференция продлилась всего 9 минут и 11 секунд – главный спикер сообщил собравшимся, что «спешит к детёнышу и должен покинуть здание».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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