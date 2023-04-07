VK поможет молодым людям создавать сообщества и контент

VK открыл набор в свою программу амбассадоров, которые будут отвечать за продвижение технологии в школах и других местах. В свою очередь специалисты VK будут проводить занятия, на которых научат создавать контент и создавать сообщества.

Эта программа направлена на продвижение ИТ во всех регионах страны. Амбассадоры будут участвовать в образовательных мероприятиях в течение учебного года и создавать собственные проекты. В центре внимания образовательной программы будет контент. Эксперты покажут, как создавать видео и подкасты, строить свое сообщество “Вконтакте”, писать дзен-статьи и многое другое.Самые востребованные и перспективные направления – это создание и продвижение контента, работа с сообществами.

” Мы решили посвятить сезон программе “Амбассадор”. Эксперты компании покажут ребятам, как пользоваться инструментами VK, и поделятся секретами создания качественного контента. Они также обсудят правила развития сообществ. Программа предлагает фантастическую возможность для всех, кто интересуется IT-сферой и готов проявить свои творческие способности. В этом году в программе Ambassador доступно 1000 мест по всей стране”, – комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

В отборе могут принять участие все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки должны быть получены до 21 мая включительно, а претенденты должны выполнить несколько заданий через “ВКонтакте”. После завершения образовательной программы, включающей лекции экспертов VK, к работе можно будет приступить в июне. Список эндорсеров, которые будут продвигать ИТ в своих регионах, будет опубликован в сентябре. Финальный хакатон, в котором участники смогут продемонстрировать свои результаты с помощью проектов, пройдет в мае 2024 года.