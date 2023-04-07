Xiaomi представил в России QLED-телевизор Q2 по цене 40 000 рублей

Компания Xiaomi объявила о запуске новой серии телевизоров TV Q2 для России. Об этом пишет iXBT.

Телевизоры TV Q2 оснащены QLED-экранами, способными отображать более миллиарда цветов и 92% охвата цветовой гаммы DCI-P3. Эта линейка телевизоров поддерживает разрешение 4K, технологию сглаживания анимации MEMC и стандарт объемного звука Dolby Atmos. Для этого в устройстве используются два динамика мощностью 15 Вт.

Новые телевизоры Xiaomi поставляются с операционной системой Android TV, а также локализованной оболочкой PatchWall, которая автоматически интегрируется со многими российскими приложениями для просмотра ТВ и онлайн-кинотеатрами.

Серии TV Q2 представлена тремя моделями. Они имеют диагонали экранов размером 50, 55 и 65 дюймов. Стоимость составляет 40, 50 и 65 тыс. рублей соответственно.