 

“Никаких переездов в Германию”: прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации

07.04.2023, 18:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и выразил желание поскорее выписаться. Не удивительно, что прикованный к койке спортсмен, который привык вести активный образ жизни, чувствует себя как лев в клетке. В коммунарке он находится с 10 января. Однако врачи не торопятся не только с выпиской, но и даже с переводом в обычную палату. Медики решили, что Костомаров останется в реанимации до лета.

Безусловно, в последнее время в состоянии Романа Костомарова отмечается положительная динамика, однако он все-таки еще слишком слаб, чтобы говорить о переводе.

Кроме того, родные Костомарова опровергли недавние слухи о том, что фигуриста якобы готовят к транспортировке в Германию для протезирования. По словам супруги Романа Костомарова, семья не обсуждает “никаких переездов в Германию”. 46-летний Роман Костомаров находится в полном сознании, а его состояние улучшается день ото дня. Врачи готовят его к операции по протезированию и реабилитации.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с двусторонней пневмонией. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО. Спортсмен перенес два инсульта, сепсис, несколько ампутаций. Врачам долго не удавалось остановить распространение гангрены, но организм фигуриста в итоге справился.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.21 / СБУ вызвала на допрос по Харьковским соглашениям Хорошковского, Цушко, Литвина и ряд нардепов

09.08.20 / Найдены черные ящики пассажирского самолета, разбившегося в Индии

19.12.21 / “Аллах – на стороне справедливых”. Арестованный оккупантами в Крыму Джелялов написал письмо из СИЗО в Крыму

13.03.21 / В РФ начались отдельные испытания «Спутника V» на онкобольных

24.09.20 / Машинист поезда пытался вывезти из РФ золото на 143 млн рублей

09.08.20 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 19,63 млн человек

03.08.20 / Успешное приводнение Crew Dragon «изменило будущее космических полётов»

03.07.20 / Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса в России

21.01.22 / Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе

17.12.21 / “Северный поток – 2” не имеет никакого коммерческого или морального оправдания – МИД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика