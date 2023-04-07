Скандалы: Новый «кошелёк» оппозиции?

Поиздержавшийся в Австрии олигарх Дмитрий Фирташ нашёл партнёра, на деньги которого устроит новый майдан в Киеве

Был на Украине такой миллиардер, Олег Бахматюк – второй по влиянию производитель курятины после Юрия Косюка. Его становление пришлось на 2010-2013 годы, а дальше, что называется, пошёл пиковый, сначала – потери крымских активов, затем – птицефабрик Донбасса. И в 2019-м Бахматюк, капиталы которого оценивались «Форбс» в 2,2 миллиарда долларов, не попал даже в сотню богатеньких Буратино по версии киевского журнала «Новое время» с «порогом» в 50 миллионов долларов. С тех пор Бахматюк запропал.

Как только у олигарха возникли финансовые проблемы, на него тут же навалились и детективы НАБУ. Бахматюка заподозрили в том, что он якобы дал взятку бывшему главе Государственной налоговой службы Роману Насирову – 722 000 000 гривен, – чтобы его компаниям вне очереди компенсировали уплаченный в казну налог на добавленную стоимость. Дальше больше, следствие установило, что Бахматюк якобы причастен ещё к одному преступлению – а именно к незаконному завладению 1,2 миллиардами гривен рефинансирования, поступившими из Нацбанка в ВиЭйБи-банк Бахматюка. Но когда за воротилой пришли, оказалось, что тот выехал за границу – «на лечение». Подали в розыск. И вот недавно Бахматюк отыскался – в Австрии.

Как выяснилось, поняв, что назад на Украину дороги ему нет, во всяком случае, пока у власти остаются «слуги народа», Бахматюк решил поспособствовать их скорейшему уходу с политической сцены. С этой целью он установил отношения с дожидающимся в Вене экстрадиции в США олигархом Дмитрием Фирташем, которому американцы поставили задачу подготовить на Украине очередной майдан (Фирташ совместно с Сергеем Лёвочкиным уже подготовили один успешный майдан 2013-2014 годов). Судачили, что у Фирташа якобы заканчиваются деньги, поэтому политические проекты у него «не взлетают», зато у Бахматюка, как судачат посвящённые люди, денег, по-прежнему, – куры не клюют. Так что деньги на новый майдан у оппозиции нашлись.

Не потому ли НАБУ и САП резко активизировали процессы по возвращению Бахматюка на Украину? В Вену отправлено ходатайство об экстрадиции, но, что характерно, не по обвинению в даче взятки (видимо, убедительных доказательств так и не нашлось), а по банковской истории с рефинансированием. В Киеве же объявили, что Бахматюк «арестован заочно».

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”