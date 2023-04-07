Врач-нутрициолог рассказала о продуктах, помогающих в борьбе с болью

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07.04.2023, 17:10, Разное
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Тамара Синько, специалист по функциональному питанию, поделилась, какие продукты обладают обезболивающим эффектом.

Для борьбы с головной болью она порекомендовала пить больше воды. Из-за ее нехватки мозг не получает достаточно питательных веществ и кислорода. Диетолог также рекомендовала имбирь для успокоения боли в горле, так как он уменьшает боль и притупляет действие ломоты. Синко посоветовала приготовить отвар из имбиря или просто раздавить корень под языком.

Богатые магнием продукты, такие как грецкие орехи, могут помочь справиться с болью во время менструации. Синко подчеркнул, что их употребление за неделю до менструации может помочь уменьшить боль. При болях в суставах врач рекомендовал включить в свой рацион рыбу. Лучше всего употреблять ее два-три раза в неделю.


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