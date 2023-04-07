 

“Враг хотел устрашить военкоров”: глава WarGonzo посвятил новый репортаж из Бахмута Владлену Татарскому

07.04.2023, 16:58, Новости дня
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Ролик, который выйдет сегодня вечером, расскажет о текущей оперативной обстановке в городе. Кроме того, журналисты засняли процесс эвакуации гражданских лиц из зоны боестолкновения “музыкантами”.

“Вместе с военными мы попали в настоящее месиво и осуществили штурм. Противник попытался контратаковать и отжать обратно несколько зданий”, — отметил глава WarGonzo.

Пегов добавил, что команда продолжит работать в зоне СВО и выпускать репортажи. По его словам, военных корреспондентов не устрашил теракт в Санкт-Петербурге.

“Наш репортаж посвящен памяти Владлена Татарского. Мы понимаем, что враг хотел устрашить военкоров. Однако это не сработало, и мы все равно останемся на передовой!” — заключил Пегов.

Подразделения ЧВК “Вагнер” продолжают наступление на Бахмут. Сейчас «музыканты» контролируют все стратегически важные точки в городе.


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