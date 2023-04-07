Скандалы: Коттеджи-призраки

Жители СНТ «Текстильщик» в Подмосковье опасаются разрушения своих домов из-за неопознанной стройки

Жители СНТ «Текстильщик» в населённом пункте Гаврилково Московской области выступили против неопознанного строительства. Они предполагают, что у них появятся около двадцати новых соседей – жильцов коттеджного посёлка. Участок, на котором, предположительно, появятся новые дома, уже огорожен, к нему периодически приезжает техника.

Недовольные новым соседством жители СНТ отмечают, что так и не увидели полного комплекта разрешительных документов, и строители уже успели им надоесть шумными работами. Власти городского округа Красногорск пока обходятся предупреждениями в адрес застройщика, указывая на недопустимость нарушений.

Местные жители отмечают, что не могут получить какую-либо информацию о строительстве на участке. В ролике, опубликованном сообществом «ДТП и ЧП Москва» в соцсетях, они сообщили, что вокруг площадки установлен забор без опознавательных знаков. По неподтверждённым данным, на участке площадью 2000 квадратных метров должен появиться новый коттеджный посёлок на 20 домов. Примечательно, что этот участок отсутствует в проекте генплана городского округа Красногорск.

Трещины в асфальте

В соответствии с содержанием кадастровой карты Гаврилково, свободных участков в поселении, в том числе в СНТ, почти не осталось. Но и с той землёй, которая пока пустует, есть определённые сложности. Дело в особенностях местности, на которой находится населённый пункт. Местные жители отмечают, что деревня располагается на возвышенности, и если не проводить укрепление грунта и защиту фундамента при строительстве, есть опасность повреждения домов и их скатывания в низину.

Как отмечают жители населённого пункта, на участке уже вырыт котлован под фундамент, при этом никаких признаков ведения работ по укреплению грунта не наблюдается. Жильцы домов, находящихся рядом со стройплощадкой, начали замечать трещины в асфальте, которых ранее не было. Они боятся, что в дальнейшем трещины появятся уже в их домах.

Недовольство местных жителей распространяется и на отсутствие необходимых благ – и это всего в двух километрах от Москвы. В домах вместо центрального водопровода используются скважины, нет и общей канализации. Они опасаются, что коттеджный посёлок в перспективе может помешать проведению в Гаврилково коммуникаций, так как участок почти целиком примыкает к дороге, вдоль которой можно проложить трубы. Другого маршрута для проведения коммуникаций в населённом пункте нет.

Администрация на фоне увеличения количества жителей ранее обещала обеспечить населённый пункт центральным водоснабжением и канализацией, а также построить автобусные остановки, но пока никакого движения в эту сторону не наблюдается. Между тем, у местных жителей становится всё меньше шансов их получить. «Эта стройка целиком и полностью лишает деревню надежды, что когда-нибудь здесь будет водопровод и канализация», — считают жители СНТ.

Строительство без документов

Владельцем участка, деятельность на котором вызывает обеспокоенность у соседей, является физлицо. По данным Росреестра, земля находится в долгосрочной аренде у ООО «ИнПрофСтрой». Согласно данным из ЕГРЮЛ, владельцем компании с таким названием является Овик Алексанян. На бизнесмена зарегистрированы ещё несколько строительных компаний. По всей видимости, именно его компания осуществляет строительные работы на указанном участке.

Местные жители обращались в администрацию городского округа, возглавляемую Дмитрием Волковым. Они просили чиновников проверить документы на строительство у компании, ведущей работы на этом участке. Как стало известно, в администрации за последние 8 лет не выдавали разрешений на строительство. В связи с этим «ИнПрофСтрой» было направлено предостережение о недопустимости нарушения требований.

В СНТ также выражают недовольство из-за шумных работ на участке. По словам соседей, строительные работы ведутся и вечером. Обвинения в нарушении закона о тишине подтвердить не удалось, поэтому в данном случае застройщик смог избежать штрафа.

В марте «ИнПрофСтрой» всё-таки получил разрешение на инженерную подготовку участка. Об этом свидетельствует содержание ответов администрации округа. Между тем, по словам жителей СНТ, работы на этом участке проводятся уже на протяжении последних шести месяцев. Кроме того, разрешительные документы, которые ранее получил застройщик, по всей видимости, не предполагают ведения самих строительных работ на участке.

В 2020 году другой застройщик ООО «Эдем Ивест» планировал получить разрешение на строительство многоквартирных домов на этой же земле. Тогда, в соответствии с постановлением администрации, в реализации данного проекта было решено отказать. Юрлицо, которое планировало построить на участке многоквартирные дома, больше не существует.

Жители СНТ «Текстильщик» продолжают вести борьбу против застройки, которая в перспективе может существенно ухудшить качество их жизни, и по-прежнему направляют различные инстанции многочисленные жалобы на строительство. Волнующие их вопросы были озвучены на нескольких народных сходах, которые также посещали журналисты. Местные жители, возмущённые попустительским отношением властей, также занимаются подготовкой обращения в Следственный комитет.

Александра Иванова

Оригинал материала: “Наша Версия”