В квитанции ЖКХ включат обязательные добровольные взносы на содержание депутатов

Собственников квартир и частных домов обяжут платить обязательные добровольные взносы на содержание депутатов. Граждан, отказавшихся от оплаты счетов, привлекут к административной ответственности, говорится в новом постановлении Минстроя.

Тарифы на содержание депутатов установлены федеральным законом «О политических партиях» от 11.07.2001 N 95-ФЗ. За каждый голос избирателя федеральный бюджет несёт определённые расходы, и теперь они будут включены в квитанцию за оплату услуг ЖКХ.

Собственник жилого помещения сможет на портале Госуслуги указать конкретного депутата, за которого он проголосовал и расходы которого он согласен добровольно компенсировать в обязательном порядке. Собранная с граждан сумма будет поступать на банковские счета парламентариев, после вычета комиссии 20% они смогут распоряжаться ей по своему усмотрению. Если гражданин отказывается указать получателя платежа, собранные с него средства будут направлены в Фонд капитального ремонта.

– Избирательным правом наделены все совершеннолетние россияне. Поэтому мы возлагаем именно на народ обязательные расходы бюджета на содержание депутатов, то есть на их избирателей – кого они выбрали, за того и несут ответственность, в том числе материальную, – пояснил источник в правительстве. – Плата за ЖКХ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить, ведь они не будут платить за депутатов, которых не выбирали.

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