Французская, удлиненная или в стиле 1970-х: какие челки делают лицо моложе и кому подходят

Челка является самым быстрым и простым способом преображения внешности. Это поможет придать внешности более молодой вид.

Кроме того, это помогает изменить лицо и сделать образ более интересным. Челка является простым изменением, на которое может решиться каждая женщина, даже та, которая привыкла придерживаться одного и того же образа.

Чтобы выглядеть моложе и интереснее, можно обратить внимание на следующие варианты челок.

В стиле 1970-х годов

Этот вариант челки отлично подойдет для круглого лица, в форме сердца, вытянутого овального и квадратного.

Челка в стиле 70-х годов является одним из наиболее популярных вариантов преображения, который подходит совершенно всем, как молодым девушкам, так и женщинам среднего возраста.

Она красиво выглядит, а также пышная челка является еще и практичной. Она не лезет в глаза и обладает невероятным омолаживающим эффектом.

За счет асимметрии и нежной полукруглой формы такой вариант стрижки делает образ более женственным и даже насколько детским.

Французская челка

Этот вариант просто идеально подходит для овального, круглого лица, высокого лба и острых скул.

Французская челка за счет рваных прядей поможет мягко скорректировать округлости овала.

Также не нужно слишком сильно беспокоиться относительно укладки. Чем оригинальнее и менее аккуратно выглядит челка, тем моложе будет внешний вид.

Удлиненная челка, прикрывающая брови

Такой вариант отлично подходит для треугольного, прямоугольного и ромбовидного лица. Это одна из самых лучших антивозрастных челок. Она часто ассоциируется со школьницами и студентами и гарантированно придает лицу омолаживающий эффект.

Благодаря тщательной укладке такая челка кажется просто отполированной. Однако важно четко соблюдать геометрию. Малейшая ошибка может привести к не слишком хорошему результату. Именно поэтому стоит сделать красивую прическу, обратиться к профессиональному мастеру.

Незаметная челка

Такой вариант просто идеально подойдет для овального и худого лица.

Две пряди, расположенные по бокам, смотрятся действительно выигрышно в совершенно любом варианте укладки, мягко обрамляя и подчеркивая контур лица, смягчая изменения, которые происходят с возрастом, такие как морщины и обвисшая кожа.

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Такой вариант челки отлично подойдет всем тем, кто очень трепетно относится к своим волосам и не хочет обрезать и сантиметр.

Как правильно подобрать челку

Правильно подобранный вариант стрижки и укладки помогает изменить лицо практически до неузнаваемости. Челка помогает скорректировать резкую линию челюсти, тяжелый подбородок, высокий и выпуклый лоб, выступающие скулы.

Стилисты не рекомендуют делать челку людям с вьющимися прядями. Даже если регулярно вытягиваете волосы, все равно это не лучшее решение. Челка будет виться и выглядеть как отдельный элемент прически.

Не стоит делать слишком густую и прямую челку, идущую от самой макушки. Этот вариант подходит только лишь очень молоденьким девушкам.

Женщинам более старшего возраста густая челка добавит визуально несколько лет. Лучше всего выбирать тот вариант, который будет одинаково хорошо смотреться с любой прической.

Вот как правильно выбрать челку для каждой формы лица.

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Круглое лицо

Считается, что для такого овала лучше всего подходят прически без челки. Волосы лучше всего зачесывать прямо или делать косой пробор. Это позволит удлинить лицо.

Однако также отличным вариантом станет удлиненная челка в сочетании с элегантным косым пробором. Это помогает создать красивую асимметрию.

Вытянутое лицо

Слишком узкий и вытянутый овал нужно постараться визуально расширить. Нужно скорректировать слишком высокий лоб и достаточно сильно удлиненный подбородок.

Лучше всего смотрится густая челка. Однако желательно, чтобы она шла не от макушки и не имела ровный срез. Стоит постараться сделать так, чтобы челка доходила длиной до бровей.

Треугольное лицо

Важно сделать незначительный акцент в области лба и скул. Важно постараться, чтобы верхняя часть лица не казалась еще более шире. Это позволит создать контраст с узким подбородком.

Отличным вариантом станет косой пробор с акцентом только лишь на одну сторону. Челка должна быть легкой и воздушной. Также челка может быть эффектной и асимметричной, начинаясь от максимально коротких прядей на одной стороне и затем заканчивая длинными на другой, но при этом они не должны доходить до скул.

Квадратное лицо

Такой овал нуждается в коррекции непосредственно в области нижней челюсти. Как правило, она достаточно сильно выступает и ярко выражена, именно поэтому нужно создать такую прическу, чтобы она уравновешивала верхнюю и нижнюю части лица.

Хорошо смотрится густая челка с неровными зубчатыми краями, доходящая длиной до бровей.

Если не хотите делать слишком густую челку, то нужно выбирать более воздушные варианты. Это поможет уравновесить нижнюю челюсть.