Не меняем полотенце каждый день: какие ошибки в уходе за кожей мы часто совершаем

Почти каждая женщина знает, что кожа нуждается в регулярном уважении. А крем дает наилучший результат, если нанести его сразу после водных процедур. Однако, зная простые правила, многие совершают грубые ошибки при уходе за кожей. Это ухудшает ее состояние и внешний вид. Каких ошибок следует избегать?

Редкая смена полотенец

Средства гигиены находятся в постоянном контакте с кожей. На них скапливаются загрязнения, ороговевшие частицы эпидермиса. После каждого применения желательно сушить полотенца и почаще стирать их. Мочалку следует менять как минимум раз в два месяца.

Игнорирование процедуры по очистке пор

Кожу необходимо отшелушивать несколько раз в неделю. И регулярно пользоваться кремами, которые содержат магний и цинк. Эти вещества регулируют водно-масляный баланс. В результате поры сужаются. Также следует использовать солнцезащитный крем в любое время года.

Плохой уход за кожей подмышек

Из-за частой эпиляции цвет эпидермиса на этих участках тела может измениться. Подмышки становятся темнее. Использование увлажняющих средств на основе витамина D помогает исправить ситуацию.

Грязные кисти для макияжа

Покупка хороших инструментов для нанесения косметики – еще полдела. За состоянием кистей для макияжа надо следить. И поддерживать эти приспособления в чистоте. Кисти для макияжа – рассадник микробов. При соприкосновении с кожей грязные инструменты вызывают угревую сыпь.

Чтобы избежать неприятностей, визажисты рекомендуют очищать кисти для тонального крема каждый раз после применения. Инструменты для нанесения пудры и румян надо мыть 1-2 раза в неделю. Это совсем не сложно. Тем более что особых средств для очистки кистей покупать не нужно. Их можно мыть обычным шампунем или мылом.

Эксперименты с косметикой

Некоторые женщины часто пробуют продукцию разных марок. Это неправильно. Такие эксперименты плохо отражаются на здоровье кожи. Новая косметика может не подойти, и на лице появятся прыщи, аллергия.

Кожа привыкает к определенной косметике. Если женщина поняла, что какое-то средство ей подходит, эту продукцию лучше ничем не заменять.

Частые прикосновения к лицу

Кожу в этой области лучше трогать только чистыми руками, в домашней обстановке. В транспорте, на работе и в других общественных местах к лицу надо прикасаться как можно реже, чтобы не подвергать кожу воздействию микроорганизмов, которые вызывают появление угревой сыпи.

Слишком частое применение скрабов

Регулярное очищение кожи необходимо для поддержания ее здоровья и красоты. Но здесь главное – не перестараться. Не стоит натирать лицо скрабами ежедневно. Никакой пользы это не приносит, а, наоборот, нарушает иммунитет эпидермиса и pH кожи. Скрабом не стоит пользоваться чаще 1-2 раз в неделю.

Частое припудривание

Такая привычка ухудшает состояние кожи и приводит к закупорке пор. К тому же толстый слой пудры выглядит не очень красиво. Для борьбы с жирным блеском лучше промакивать лицо матирующей салфеткой. А пудру использовать в меру, только в случае необходимости.

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Отказ от применения ночного крема

Некоторые женщины не используют это средство, руководствуясь тем, что кожа должна отдохнуть и подышать. На самом деле ночной крем необходим для увлажнения и питания тканей эпидермиса. Он ускоряет регенерацию кожи. А процесс восстановления как раз интенсивно протекает во время сна. Так что лучший отдых для эпидермиса – с ночным кремом, а не без него.

Подсушивание жирной кожи

Это еще одна распространенная ошибка. Обладательницы жирной, склонной к блеску кожи постоянно протирают ее довольно агрессивными средствами: салициловым спиртом, лосьонами. Эту проблему надо решать совсем по-другому. Единственный способ уменьшить чересчур активное выделение кожного сала – регулярное “умасливание”. Именно использование масла помогает подсушить ткани эпидермиса.

Кожа “решает”, что ей уже хватает жирности. И перестает активно вырабатывать кожное сало. Поэтому перед сном специалисты советуют наносить на лицо щедрый слой жирного ночного крема.

Уход за кожей не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Чтобы она была здоровой и красиво выглядела, надо избегать указанных ошибок.