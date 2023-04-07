 

Мнение: Четверть века и «нет слов»

07.04.2023, 16:15, Разное
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Обвинение запросило 25 лет колонии строгого режима Владимиру Кара-Мурзе, внесенного в реестр «иноагентов». Политик обвиняется по трём статьям УК: об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК, до 4 лет лишения свободы), о «фейках» об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, до 10 лет лишения свободы), и о государственной измене (ст. 275 УК, до 20 лет лишения свободы).

Адвокат Мария Эйсмонт после заседания в Мосгорсуде заявила:

«Владимира очень огорчает, что процесс закрыт. Расстраивает и печалит, что не может донести до максимального числа людей то, что думает, и что, поверьте, не составляет никакой гостайны. Сегодня он произнес очень хорошую речь, и его слушали внимательно. Он постоянно говорит, что ни о чем не жалеет и что он патриот своей страны, никогда не путает страну с людьми, которые выступают от ее имени. Мы рассказываем ему, что много людей приходит. Когда ты изолирован от внешнего мира, это тяжело, и спланировать в этом закрытом процессе нельзя ни одно заседание. К тому же в СИЗО не все новости доходят до него в том объеме, которые человек его уровня образования и образа жизни привык получать. Мы на финальном этапе, приговор может быть в любой момент, сложно планировать как заседания, так и визит врача к Володе» – сказала Эйсмонт.

Это тот случай, когда «нет слов» – это действительно нет слов…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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