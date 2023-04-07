Клавиатуру SwiftKey на Android оснастили встроенным ChatGPT

Бета-версия клавиатуры SwiftKey для Android поддерживает нейронную сеть ChatGPT. Об этом сообщило издание 9to5google.

Кнопка клавиатуры, судя по всему, вызывает поисковую систему Bing со встроенным ChatGPT4. Когда открыта клавиатура, пользователь может использовать нейросеть, задавая вопросы в голосовом или текстовом режиме.

Новая функция пока доступна только в бета-версии SwiftKey для Android. Также еще нет информации о возможности ChatGPT и поисковой системы Bing. Скорее всего, Bing будет работать в РФ только в качестве поисковой системы, так как встроенный чатбот недоступен в стране.