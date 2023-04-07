“Болезненный период” – скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности

Королевская семья Британии стоит на грани нового громкого скандала. И если до этого покойной королеве Елизавете II больше приходилось краснеть за внуков, а ее наследнику Карлу III – за сыновей, то теперь ситуация изменилась. Вероятно, монархов ждут репутационные потери посерьезнее, чем были после откровений принца Гарри и Меган Маркл.

До кучи может прилететь и принцу Уильяму вместе с Кейт Миддлтон. Их скелеты в шкафу стали достояние общественности. Дело в том, что первый наследник Британской короны выбрал в качестве лондонской резиденции Кенсингтонский дворец.

Резиденция расположена на окраине столицы, она небольшая по размерам, а по внутреннему и внешнему убранству считается и вовсе очень скромной. Казалось бы, дом нисколько не соответствует статусу принца и принцессы Уэльских.

Однако принц Уильям связан с этим имением теплыми воспоминаниями из девства. Там он проводил время вместе с матерью, покойной принцессой Дианой. Теперь ее официальный титул носит Кейт Миддлтон. В свое время вторая супруга Карла III, королева-консорт Камилла запретила себя так именовать, дабы не ассоциироваться с Леди Ди.

Впрочем, есть еще одна важная деталь. Основателем дворца является легендарный король Вильгельм III Оранский, которого авторитетные западные историки подозревают в организации работорговли. и сегодня ученые проводят исследования, пытаясь раскрыть нелицеприятные тайны королевской семьи.

Король Карл III даже обещал изучить “самый болезненный период” в истории своей страны, а также принять решение по резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон, однако пока что им приходится “отвечать” за грехи своих предков.