 

Израиль ответил на массированный ракетный обстрел ударами по Газе и Ливану

07.04.2023, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Израильские самолёты нанесли несколько ударов по объектам в Ливане и сектора Газа, пишет The Guardian. Операция израильских ВВС стала ответом на массированный ракетный обстрел израильской территории, предпринятый в четверг.


AP

ВВС Израиля рано утром в пятницу нанесли удары по ряду объектов в Ливане и секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории, ответственность за который израильское правительство возложило на палестинское движение ХАМАС, пишет The Guardian.

Как отмечается в материале британского издания, израильская сторона утверждает, что наносила удары по туннелям, использующимся ХАМАС, а также производственным центрам движения в Газе и «террористической инфраструктуре» в Ливане.

По данным The Guardian, во время авиаударов по Газе из сектора вёлся ответный огонь ракетами, в связи с чем в приграничных населённых пунктах Израиля звучала воздушная тревога.

Как напоминает корреспондент издания, в четверг север Израиля подвергся самому массированному ракетному обстрелу с 2006 года с территории Ливана. На протяжении атаки было выпущено 34 ракетных снаряда, большая часть из которых были перехвачены израильскими средствами ПВО. Сообщается, что незначительные ранения получили двое израильтян.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам состоявшегося в тот же день в связи с обстрелом экстренного совещания с руководителями служб безопасности предупредил: «Ответ Израиля — и сегодня, и далее — заставит наших врагов серьёзно поплатиться».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.20 / “Лохдаун”, “Гуляем, как в последний раз, и грохнем бизнес”. Соцсети обсуждают решение Кабмина о введении жесткого карантина в Украине

24.11.21 / “Качественно, профессионально, мурашисто”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

15.04.21 / Озвучена зарплата космонавтов после повышения

03.04.23 / SRF – даже зелёные в Финляндии одобрили ядерную энергию — лишь бы оторваться от России

04.06.21 / Кортеж президента Кыргызстана попал в ДТП, есть пострадавшие и погибший

17.12.21 / Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на “Танцах со звездами”

07.02.21 / Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале

30.08.21 / Песков назвал инициативу Шойгу о строительстве городов очень важной

23.09.20 / Россия призвала Германию не менять позицию по «Северному потоку – 2»

06.08.21 / 6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика