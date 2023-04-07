Скандалы: Два-три года полетают, а потом?

Airbus обеспокоилась состоянием ее самолетов в России

Представители компании напоминают, что в России заканчиваются запчасти для ее самолетов, и становится невозможным проводить регламентные работы по их техническому обслуживанию. Ситуация в гражданской авиации России продолжает осложняться. Как известно, еще в августе 2022 года в СМИ появились тревожные сообщения о том, что для ремонта самолетов зарубежного производства, российские авиакомпании стали потихоньку разбирать другие самолеты на запчасти.

Однако, эта практика дела на спасает: влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей компании Airbus сообщает, что в прошлом году примерно 170 самолетов Airbus и Boeing, принадлежащих авиакомпаниям России должны были пройти техобслуживание по регламенту «C», проводящееся раз в 2 года, а еще 55 самолетов – по регламенту «D», которое проводится раз в 6-10 лет. В нынешнем же году, регламентное обслуживание «С» предстоит 159 лайнерам, а «Д» — 85-ти.

Боле того, если раньше техобслуживание самолетов делалось иностранными компаниями, то сейчас этим занимаются российские предприятия. При этом, в конце 2022 года генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что некоторых запчастей и расходных материалов для этих типов самолетов всего на 2 месяца, а некоторых на полгода…

Усугубляет ситуацию, по словам WSJ, и то что российские авиакомпании больше не имеют доступа к онлайн-документации по устранению неполадок, которую прежде им предоставляли производители, а кроме того, не имеют возможности для обновления программного обеспечения, необходимого для безопасности полетов современных лайнеров.

Не поможет решить проблему и заграница: китайские компании, которые осуществляли прежде техническое обслуживание российских самолетов, отказались делать это теперь, опасаясь ограничений со стороны Airbus и Boeing. Потом к таким же мерам прибегли и власти Турции: в марте Министерство таможни и торговли этой страны запретило обслуживание российских самолетов.

Все ограничения, введенные Евросоюзом и США касаются и нероссийских лиц и организаций, которые могли бы предоставить детали и услуги в России, заявил представитель Airbus газете The Wall Street Journal: «Любой поставщик, авиакомпания или фирма, занимающиеся техническим обеспечением и обслуживанием, будут исключены из списка клиентов Airbus, если поставят российским авиаперевозчикам его детали».

Между тем, лайнеры компаний Boeing и Airbus составляют 77% всего российского гражданского авиационного флота. Причем, многие из этих самолетов, находящиеся в лизинге, переведены в российскую юрисдикцию, хотя лизингодатели требовали их возврата. Министр транспорта Виталий Савельев признавал, что Россия «забрала чужую собственность», поэтому самолеты не смогут обслуживаться за границей и даже покидать пределы России.

WSJ отмечает, что генеральный директор Airbus Гийом Фори уже выражал обеспокоенность работой самолетов, которые используют российские перевозчики.

Сетевой аналитик Анатолий Несмиян, комментируя эту ситуацию, пишет:

«Еще пару-тройку лет эти самолеты, конечно, полетают, после чего начнется их быстрое исчезновение из состава российского авиапарка. Правда, есть встречное решение — сейчас весь западный и значительная часть южного региона Европейской России уже в зоне запрета полётов. Можно ввести еще пару-тройку таких зон на других направлениях, и проблема рассосется сама собой…»

Заграница нам поможет!

В то же время, ситуацию спасают иностранные авиакомпании: 2022 году они более чем вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление, сказано в отчете «Аэрофлота».

Несмотря на санкции, полёты в РФ продолжили выполнять свыше 50 иностранных авиакомпаний из 27 стран. В 2022 году на рейсах в/из РФ они перевезли 12,5 млн человек, тогда как в 2021 году — всего 6,1 млн. На международном сегменте российского авиарынка их доля удвоилась — в 2021 году она составляла 21%, а по итогам 2022-го поднялась до 42%, следует из отчёта.

У российских же авиакомпаний международный пассажиропоток в 2022 году упал на 25,6% — они перевезли 17,5 млн человек. Но общее число пассажиров на международных рейсах наших и иностранных авиакомпаний в/из РФ в 2022 году немного выросло, с 29,6 млн до 30 млн.

Доля группы «Аэрофлот» на международном сегменте авиарынка РФ, включая иностранных авиаперевозчиков, в 2022 году снизилась до 18% (с 29% в 2021 году). Авиакомпании группы выполнили 40 766 международных рейсов (на 27,3% ниже 2021 года), на которых перевезли 5,3 млн человек (-36,9%). Вторыми по доле на этом рынке из российский авиакомпаний стали «Уральские авиалинии» с 9%, затем идут Azur Air — 7%, Red Wings — 5,6%, по 3,3% у S7, Utair и «Азимута».

Оригинал материала: “Новые Известия”