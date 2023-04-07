 

Дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала 2023 года составил 2,4 трлн рублей

07.04.2023, 15:17, Новости дня
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По предварительным данным, объем доходов федерального бюджета за январь-март 2023 года составил 5,677 трлн рублей, расходов — 8,077 трлн рублей.

Война в УкраинеОбщий объем доходов российского бюджета уменьшился на 21% по сравнению с первым кварталом 2022 года, сообщила пресс-служба Минфина. Дефицит бюджета составил 2,4 трлн рублей, в целом на год он запланирован в размере около 2,9 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы составили 1,635 трлн рублей, снизившись на 45% год к году в результате сокращения котировок российской нефти Urals и сокращения объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы достигли 4,042 трлн рублей, сократившись на 4% год к году на фоне единовременного возмещения переплат налога на прибыль в январе 2023 года.

В Минфине ожидают, что нефтегазовые доходы бюджета начнут постепенно восстанавливаться в будущем, особенно во втором полугодии 2023 года. Это произойдет на фоне уточнения определения налоговой базы и сокращения дисконта на Urals.

Расходы федерального бюджета выросли на 34% по итогам квартала по сравнению с первым кварталом 2022 года, дополнили в пресс-службе. По итогам марта расходы выросли на 4,2% год к году. Показатель замедлился после «ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов».

По предварительным оценкам, бюджет России, по предварительным данным, в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. По итогам марта, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого достигло 39 млрд рублей. Всего по итогам месяца в бюджет поступило 688 млрд рублей нефтегазовых доходов.


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