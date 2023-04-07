Дом Чанжина в Петербурге выставили на торги. Смольный не справляется с сохранением ОКН?

Власти Петербурга выставили на торги очередной ОКН – дом Чанжина на набережной Фонтанки. Стартовая цена дореволюционной постройки 1835 года – 120 млн рублей. Здание пополнило список объектов, которые городские власти решили продать за последнее время. СМИ отмечают, что чиновники не могут справиться с задачей по сохранению культурного наследия города и снова пытаются переложить ответственность на инвесторов.

Сейчас здание находится в консервации и не используется. Ранее его планировалось передать в безвозмездное пользование Гидрометеорологическому университету, однако в Смольном не стали реализовывать эту идею. Ранее СМИ сообщали о планах Смольного выставить на аукцион сиротский Дом Меняева на Малоохтинском проспекте и бывшую альбомную фабрику С.С Бехли на улице Моисеенко.

Параллельно с этим КГИОП Петербурга не желает признавать ОКН дом Басевича. Его поверхностный осмотр дал основания для отказа градозащитникам. При этом деятельность самого комитета вызывает подозрения у граждан, считающих, что чиновники намеренно меняли даты постройки зданий, чтобы вывести их из–под охранного статуса.

СМИ писали, что точечное уничтожение ОКН связано с повышенным интересом со стороны «строительного лобби», в которое может входить и губернатор Александр Беглов. Помимо этого, многие здания из-за отсутствия ремонта и реконструкции теряют свой первоначальный облик по прошествии времени.

Несмотря на попытку Смольного якобы сохранить исторические здания с помощью программы «рубль за метр», условия, предложенные застройщикам, оказались невыгодны, поэтому и интереса бизнеса к программе не вызвало. К примеру, аналогичная программа в Москве позволила за 7 лет передать инвесторам 32 объекта, тогда как в городе на Неве за тот же промежуток времени передали лишь 5 зданий.

Ранее в Смольном говорили о намерении провести около 300 ремонтных работ ОКН к концу 2023 года, однако эксперты сомневаются в реальности выполнения этих планов.