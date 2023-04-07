Заявление редакции «Новой газеты»

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07.04.2023, 12:00, Разное
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Вчера многие информационные ресурсы повторили ошибку коллег из It’s my City (Екатеринбург), сообщивших, что Дмитрий Муратов получил в управление типографию «Прайм Принт Екатеринбург»
Редакция получила от Амедиа права акционера, но это произошло ровно год назад, так что это действительно новость про прошлогодний снег. Управление осуществляет менеджмент компаний, выполняя свои партнерские обязательства по всем договорам.Именно менеджерам производства можно задать любые вопросы: мы считаем, это прекрасные специалисты и коллективы, в деятельность которых вмешиваться не собираемся.

Источник: Новая газета


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