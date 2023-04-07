Мнение: Кремль спокоен?
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Пресс-секретаря президента Россиии Дмитрия Пескова спросили, что думает Кремль о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, что контрнаступление украинской армии начнется уже в ближайшие недели?
Песков ответил: «Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных <…> Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции».
Выходит, что оснований для беспокойства Кремля нет?
Правильно ли я понял Пескова, что оборона, что наступление Украины – это не повод для беспокойства Кремля? Это исключительно дело военных? Пусть минобороны переживает?
Интересно, о чем же тогда беспокоится Кремль?
Фотография Дмитрия Пескова отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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