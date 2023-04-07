 

Мнение: Кремль спокоен?

07.04.2023, 14:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретаря президента Россиии Дмитрия Пескова спросили, что думает Кремль о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, что контрнаступление украинской армии начнется уже в ближайшие недели?

Песков ответил:  «Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных <…> Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции».

Выходит, что оснований для беспокойства Кремля нет?

Правильно ли я понял Пескова, что оборона, что наступление Украины – это не повод для беспокойства Кремля? Это исключительно дело военных?  Пусть минобороны переживает?

Интересно, о чем же тогда беспокоится Кремль?

Фотография Дмитрия Пескова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.21 / Питер открыл сезон туризма, а Самара “зависла” в интернете: как прошли каникулы

02.12.20 / Истории о встречах с тульпами (или мыслеформами)

04.01.22 / Жить с оглядкой

19.07.22 / Мнение: Спецоперация Z в Украине. Сводка 18.07.2022

09.08.22 / В 2023 году завершится реконструкция детской поликлиники №133 на севере Москвы

28.01.22 / Шарлиз Терон поделилась редким фото детей в день рождения своей мамы

17.09.22 / Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

25.01.23 / Король против Маска — Королевское агентство недвижимости подало в суд на владельца Twitter за просрочку арендной платы

08.10.22 / Приостановка деятельности грозит первым компаниям из Москвы за отказ принимать повестки на сотрудников

10.05.22 / Почему разведутся гАлкины – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика