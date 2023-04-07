«Сейчас на урановых рудниках работать намного безопаснее» – руководитель ФСИН провёл открытый урок для школьников

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Круглов выступил с лекцией перед школьниками в рамках цикла «Разговоры о важном».

Руководитель ведомства призвал учащихся неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства, но при этом отметил, что условия содержания заключённых в России улучшаются год от года.

– Вот при Сталине все боялись попасть на урановые рудники, там действительно была огромная смертность – умирал каждый второй. Сегодня мы модернизировали производство и теперь на наших урановых предприятиях смертность составляет всего 5 процентов, – рассказал школьникам Круглов.

Как заявил глава ФСИН, в ближайшее время ведомство опубликует на своём официальном сайте документальный фильм об условиях работы заключённых на опасных производствах, а с 2024 года будут организованы экскурсии на урановые рудники.

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