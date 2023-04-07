Инсайдер: Новые видеокарты Nvidia RTX 50 в 2,6 раза быстрее текущих моделей

Видеокарты линейки Nvidia RTX 50 будут иметь мощность в 2-2,6 раза больше, чем нынешние модели. RedGamingTech цитирует об этом сообщение портала Gizmochina.

По данным источника, видеокарты Nvidia RTX 50-серии в настоящее время находятся в разработке и тестируются. Их производительность будет в 2-2,6 раза выше, чем у моделей серии RTX 40. RedGamingTech утверждает, что видеокарты GeForceRTX 50 используют монолитный чипсет, в то время как более производительные модели для серверов могут использовать MCM.

По данным источников, серия RTX 50 также будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC, который был адаптирован для видеокарт Nvidia. Архитектура будет использовать SM и новую структуру, гиперскоростную шину и улучшения в трассировке лучей.

Видеокарты RTX Blackwell будут оснащены памятью GDDR7 и получат поддержку совместимости PCIe Gen 5. Это позволит достичь тактовой частоты до 3 ГГц. Дата презентации линейки видеокарт Nvidia RTX Blackwell пока неизвестна.