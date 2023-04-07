Как в апреле очнуться от зимней «спячки» и найти стимул к жизни? Помогут уборка, красивые вещи и встречи с друзьями

Зимой так или иначе нам приходится бороться с апатией и сезонной депрессией. Но с приходом тепла человек неизменно оживает, уходит грусть, появляется желание что-то делать. Как можно быстрее очнуться от зимней спрячки, найти стимул жизни и мотивацию, чтобы двигаться вперед и действовать?

Обеспечьте дома качественное освещение

Одной из причин появления осенней апатии является недостаточное количество солнечного света. Из-за короткого светового дня меняются биоритмы, отсутствует желание что-либо делать, появляется грусть и уныние. Весной, чтобы быстрее очнуться от зимней спячки, нужно в первую очередь сделать свой дом ярче. Поэтому подумайте о покупке различных светильников и ламп, по-максимуму используя такое освещение. Получив больше солнечного света, человек, словно растение, оживает, у него появляется мотивация что-либо делать и изменять свою жизнь.

Поддерживайте здоровое общение

Человек — это социальное существо, поэтому лишь в общении с семьей, друзьями или просто другими людьми можно ощущать себя счастливым. Поэтому, чтобы выйти из зимней депрессии, старайтесь выходить из дома и как можно больше бывать на людях. Такое дружеское общение поднимает настроение, оно позволяет избавиться от стресса и депрессии.

Старайтесь придерживаться заранее установленного расписания

Отличный способ избавиться от зимней хандры – это на каждый день составить план действий. Так вы будете знать, когда вставать, ложиться и что делать. В последующем нужно придерживаться такого установленного расписания, что не только повышает работоспособность человека, но и позволяет каждый день проживать неизменно с пользой для себя. Это своего рода самодисциплина, которая позволяет добиваться успеха в жизни.

Крайне важно обеспечить правильный режим сна

Именно из-за бессонницы возникают различного рода проблемы и хронические болезни. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки. Если у вас проблемы с тем, чтобы заснуть, постарайтесь выработать режим и ложиться в одно и то же время. При этом исключите любые раздражители, такие как занятия спортом в вечернее время, употребление крепкого чая или кофе, просмотр сериалов или же серфинг в интернете.

Отложите телефон и пробуйте уснуть, а не проверяйте каждые 5 минут соцсети. Это позволит нормализовать сон, во время которого организм восстанавливается и накапливаются силы. В последующем человек чувствует себя полностью отдохнувшим и способным справиться с любыми сложностями в жизни.

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Старайтесь правильно питаться

Одна из причин зимней хандры – это сезонный авитаминоз. Так или иначе, в холодное время года мы не можем потреблять нужное количество витаминов и микроэлементов, что приводит к подобным проблемам со здоровьем. Не только ухудшается работа внутренних органов, авитаминоз приводит к нервному напряжению, депрессии и другим проблемам.

Чтобы избавиться от авитаминоза, необходимо в первую очередь питаться правильно, включая в рацион большое количество овощей и фруктов. Причем, это должны быть не только покупные продукты, но и домашние закатки и соленья. Для таких маринадов следует по возможности использовать либо выращенные самостоятельно овощи и фрукты, либо купленные у фермеров, которые выращивали их без использования пестицидов и инсектицидов.

Старайтесь каждый день оставаться активным

Зимой бывает трудно сохранять активность, так как выбраться на пробежку часто затруднительно. Вечером же, когда уже темно на улице, идти в спортзал и заниматься спортом не всегда возможно. Весной, как только увеличится продолжительность светового дня, растает снег и станет теплее, нужно начинать активно заниматься спортом. Это могут быть пробежки в парке или поездки на велосипеде. Следует приобрести абонемент в фитнес-центр или тренажерный зал. При желании, можно даже заниматься у себя дома, для этого потребуется приобрести комплект гантелей и других приспособлений. Такая правильная активность является отличным способом избавиться от зимней хандры.

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Проявляйте свои творческие способности

Отличным способом развеяться, избавиться от зимней хандры, найти мотивацию для изменения своей жизни к лучшему является проявление своих творческих способностей. Это может быть интересное новое хобби или увлечение. Каждый может найти занятие на свой вкус. Это в том числе посещение студии танцев, запись на обучение в художественную галерею, занятие садоводством или изучение иностранного языка. Такое новое хобби – это прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми, а это столь нужное общение, которое позволяет избавиться от депрессии.

Учитесь достигать поставленных целей

Ничто так не мотивирует в жизни, как успешная реализация своих целей и поставленных планов. В то же время невозможность осуществить задуманное, наоборот, приводит к депрессии и апатии. Научитесь правильно планировать и ставить для себя реализуемые цели. Это позволит получить стимул и мотивацию, чтобы не только избавиться от зимней хандры, но и начать действовать. Составьте список как самых простых дел, так и глобальных задач. Продумайте, как можно реализовать все такие планы. Идите к реализации своей цели шаг за шагом, и вы увидите, что все в ваших руках.

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Проведите дома капитальную уборку

Уверены, что за зиму в доме накопилось столько хлама и мусора, который словно отравляет повседневную жизнь человека. Решить такую проблему достаточно просто. Проведите глобальную уборку, избавьтесь от старого хлама, и вы почувствуете, как легче дышится даже в четырех стенах. Тем более, что такая работа – это хорошая физическая активность, которая не помешает после малоподвижного образа жизни зимой.

Порадуйте себя новыми красивыми вещами

Психологи утверждают, что шопинг-терапия — это отличный способ избавиться от депрессии и зимней хандры. Поэтому смело отправляйтесь в ближайшие магазины и порадуйте себя красивыми вещами, о которых вы столь долго мечтали. Это может быть новая одежда, оригинальные туфли или просто какие-либо предметы для дома. Не нужно отказывать себе в таких простых удовольствиях. Так вы сможете не только развеять тоску и грусть, но и порадовать себя красивыми вещами, которые будут служить вам на протяжении многих лет.

Не бойтесь просить о помощи, когда она вам необходима

Часто мы оказываемся в такой ситуации, когда сами не можем справиться с проблемами. В подобных случаях нужно в первую очередь обращаться к близким людям за помощью и поддержкой. Помните, что друзья именно для того и существуют, чтобы быть опорой друг для друга. Часто бывает достаточно простого общения или вечера, проведенного в компании близкого человека, чтобы вновь почувствовать радость в жизни. Не лишайте себя таких счастливых дней, и, если вы чувствуете, что не справляетесь с той или иной ситуацией сами, всегда просите о помощи.

Проводите больше времени на открытом воздухе

Зимой мы все так или иначе проводим больше времени дома. Подобное неизбежно сказывается на физическом и психологическом здоровье. С наступлением первых теплых дней нужно проводить все больше времени на свежем воздухе. Тем более, что только так можно получить необходимый для организма витамин D, который вырабатывается кожей при воздействии на нее ультрафиолета из солнечного света. Возьмите себе за правило каждый день гулять хотя бы по 20-30 минут, причем делайте это в светлое время суток.