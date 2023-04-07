Ремейк Resident Evil 4: Вышел Новый бесплатный режим “Наемники”

В ремейке Resident Evil 4 появился новый режим под названием “Наемники”. Видео выхода дополнения было опубликовано на RE4 YouTube.

Цель этого режима – уничтожить как можно больше врагов за короткое время. Игра также дает дополнительные секунды и очки за точные выстрелы, рукопашный бой и убийство более сильных врагов. Игрок также может разблокировать больше персонажей, оружия и бонусов, набрав большое количество очков.

Отдельно отмечается, что дополнение становится доступным только после прохождения компании Resident Evil 4.

Игра Resident Evil 4: The Remake вышла 24 марта на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Она также доступна на Xbox Series X, S. Официально Resident Evil 4 нельзя купить в России, хотя в игре присутствует полностью русская локализация, в том числе и озвучка.