Обновление для флагмана Samsung Galaxy S23 испортило его аккумулятор

В апреле компания Samsung выпустила крупное обновление для смартфонов серии Galaxy S23. Однако многие люди начали жаловаться на то, что их устройства стали более быстро разряжаться. Об этом пишет интернет-издание IXBT.

Многие владельцы флагманов Galaxy S23 выразили недовольство как на форуме технической поддержки Samsung, так и в социальных сетях. Некоторые пользователи утверждают, что телефоны потребляют больше энергии от батареи, чем до обновления. Владельцы Galaxy S23 заявляют, что расход батареи в режиме ожидания увеличился с 2-3 процентов до 5-6 процентов.

Samsung пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Скорее всего, компания выпустит обновление, которое решит проблему с автономностью.