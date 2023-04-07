 

Паллиативную помощь в Московской области теперь можно получить онлайн

07.04.2023, 12:55, Новости дня
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По словам зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, на информационном портале собрана комплексная информация о возможностях паллиативной медицины в регионе — адреса медицинских организаций, советы от врачей, анонсы мероприятий, рекомендации по уходу за больными.

“В прошлом году запустили круглосуточный колл-центр по паллиативной помощи, а также координационный центр. Теперь запускаем информационный портал”, — рассказала Стригункова.

Паллиативная медицина позволяет на ранних стадиях выявить опасные заболевания, купировать тяжёлые симптомы, психологически помочь пациенту и его родственникам.


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