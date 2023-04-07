 

Трупов как в морге: пирующий на костях “артистов” Приморский океанариум угробил дельфиненка

07.04.2023, 12:55, Разное
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Приморский океанариум, расположенный во Владивостоке на острове Русском, в народе зовут “моргариум” из-за огромного количества смертей подопечных. Измученных млекопитающих держат в неволе, называя “артистами” и вынуждая работать за съестные подачки.

В 2014-м моржиха Тора проглотила губку с веревкой, в 2016-м до смерти отравились два дельфина, а сивуча забили молотком. Что и говорить об остальных жертвах эксплуатации — на счету океанариума трупов как в морге.

Также получили огласку случаи, когда животных били. А в июле минувшего года Приморский океанариум заинтересовал прокуратуру: проверка подтвердила многочисленные нарушения правил содержания животных. Они болели, выживали с увечьями в ненадлежащих условиях, а бедный морж Миша истекал кровью. Прежде на выступлениях он по-настоящему кричал о помощи, но толпы зрителей лишь потешались над его горем.

У защитников животных появлялась надежда, что управленцы океанариума перестанут пировать на костях “артистов” — позволят им пройти специальную реабилитацию для морских млекопитающих с целью возвращения в естественную среду обитания. Однако чуда не случилось. В августе народ развлекал окровавленный дельфин Вася, в
октябре умерла тихоокеанская афалина Сэм.

Наконец, поступила еще одна трагичная новость: Приморский океанариум угробил восьмимесячного дельфиненка. Как пишет сайт VSE42.RU, прокуратура снова обратила внимание на скандальное учреждение. Только закончится ли на этом череда смертей?

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