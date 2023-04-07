Скандалы: Киев и США развязали войну в космосе

Starlink Маска в космосе пытается «вышибить» российские спутники

В развитии событий на Украине появился новый поворот, в буквальном смысле — космического масштаба. Российский МИД официально заявил о попытках Киева с помощью иностранных специалистов воздействовать на наши гражданские спутники связи. Как такое возможно? Означает ли это перенос боевых действий в космос? Все это «МК» подробно объяснил ведущий военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

То, что НАТО участвует в украинском конфликте, в том числе предоставляя спутниковую развединформацию ВСУ, – факт давно известный. Его не отрицает никто, включая американцев. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в интересах Киева сейчас работает более 500 спутников США и стран НАТО (у России всего-то 150 спутников разного назначения, включая спутники связи и ГЛОНАСС). Западные аппараты обеспечивают ВСУ разведданными о местах дислокации и перемещении российских войск, выдают целеуказание для управляемых боеприпасов и ударных беспилотников.

Причем, как отмечает в своем заявлении МИД РФ, для решения боевых задач в интересах ВСУ теперь активно используются не только военные, но и гражданские космические аппараты, что «является запредельным нарушением международного права». А потому, считают в МИД, Россия «вправе ответить на это подобающим образом».

Здесь возникает вопрос: каким может быть наш ответ и как украинцы пытались воздействовать на наши гражданские спутники связи?

— Воздействовать на спутники связи можно, если у вас имеются комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), — пояснил Алексей Леонков.

— У Киева есть комплексы РЭБ. Не слишком новые, но имеются. Однако в МИД заявили, что украинцы пытались воздействовать на наши спутники связи с помощью иностранных специалистов. Можно предположить, что применялась какая-то более сложная схема. Как такое вообще возможно технически?

— Первое, что приходит на ум – применение для такого воздействия, к примеру, спутников Илона Маска Starlink. Это космические аппараты прямоугольного типа, которые имеют четыре антенны-излучателя. Они работают в миллиметровом диапазоне, который используется для передачи данных в формате 5G.

В этом же диапазоне работают и комплексы РЭБ. И если правильно конфигурировать сигналы этих спутников, можно создать на определённом фокусном расстоянии луч, который будет уже не информационным, а может быть использован как комплекс РЭБ.

— Спутник можно перепрограммировать с Земли?

— Да. Сделать так, что фокусировка этих антенн будет сконцентрирована, к примеру, на каком-нибудь из наших спутников, чтобы воздействовать на его электронную аппаратуру.

— У нас есть, чем на это ответить?

— Да, мы же тоже воздействовали на систему связи Starlink Илона Маска своей системой РЭБ, после чего было нарушено управление украинскими войсками.

— Почему именно сейчас наш МИД выступил с гневным заявлением?

— Потому, что мы заранее предупреждали: если их гражданские спутники будут использоваться в военных целях, то мы имеем право на них воздействовать. И теперь еще раз официально об этом напомнили.

— Аппараты Маска хорошо защищены от воздействия?

— На этот счет у меня точных данных нет. Возможно, они довольно живучие. Опираясь на информацию от наших специалистов РЭБ, могу лишь предположить, что эти спутники Starlink и попытались в этот раз использовать против наших гражданских спутников связи. Всего таких аппаратов, напомню, на разных орбитах более трех тысяч. Четыре антенны-излучателя каждого спутника – они похожи на чёрные блины-нагреватели для электроплиты – направлены из космоса на Землю. Спутники Starlink сделаны так, что через эти антенны-передатчики с Земли можно перегружать и обновлять их программное обеспечение: направить на антенну тестовый сигнал, войти в техническое меню спутника и постараться изменить все так, чтобы передающий луч фокусировался в нужной точке на определённом расстоянии от этого спутника. В таком фокусе будет сконцентрировано самое мощное излучение. Через все железки оно способно легко проникнуть в другой спутник, где и будет воздействовать на его электронную аппаратуру.

— То есть аппаратуру нашего спутника?

— Именно так. Понятное дело, что все эти манипуляции можно отработать на нескольких спутниках. А того, что на Украине есть хорошие программисты, способные справиться с такой задачей, думаю отрицать никто не будет. Могу предположить, что они как раз именно это и пытались реализовать.

Ясно, что сами украинцы всем этим делом не командовали. Но здесь нужно понимать, что Украина – полигон для испытания различных видов западных вооружений. Так что там есть кому покомандовать украинцами.

— У Маска много таких спутников, которые можно использовать против нас?

— Да он их, как правило, целой толпой запускает – по 20 единиц в связке. И вот допустим, одна из таких связок вышла из строя, но с орбиты не сошла. Антенны у этих аппаратов в относительно рабочем состоянии: передавать информацию не могут, но находится в диапазоне регулировки. Так почему бы их не попытаться использовать в целях РЭБ?

— Хотя бы потому, что Илон Маск заявлял, что его спутники не должны применяться в военных целях.

— Он может заявлять, что угодно. Но основной его заработок – контракты с Пентагоном. И если возможно создать на орбите такого роде оружие РЭБ, думаю «нет» он не скажет.

— Но тогда это нарушение всех международных договоров, запрещающих вывод оружия в космос.

— Да, и наш МИД как раз об этом закономерно предупреждает. Следом за МИД у нас обычно о том же самом говорит Минобороны.

— В таком случае, можно предположить, что это заявление МИД касается даже не Киева, а США. Фактически им сказано: попытаетесь использовать свои аппараты против наших спутников во время наступления ВСУ, ответим тем же.

— Конечно. И мы честно об этом предупредили.

— Но тогда это фактически означает, что боевые действия переносятся в космос.

— Можно сказать и так, если такого рода спутники превращаются в системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления в космосе.

— А у нас самих есть такие же возможности?

— Мы тоже можем так сделать, но предпочитаем воздействовать на их аппараты с Земли. Дело в том, что излучение в космосе, лишь затрудняет работу электронных систем других спутников. А на Земле у нас есть аппаратура, с помощью которой можно подать более мощный сигнал и вообще вывести спутник из строя. В этом отличие наземного комплекса РЭБ от аналогичного комплекса на любом летательном или космическом аппарате.

— Чем мы можем воздействовать с Земли?

— У нас, к примеру, есть комплексы РЭБ, которые называются «Тирада-С». И если мы начнем их активно применять, мало никому не покажется.

Ольга Божьева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”