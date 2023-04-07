Патриарх Константинопольский предостерег от заякоривания инфляционных ожиданий россиян

Растущая непредсказуемость российской экономики и все более интенсивные шоки осложняют задачу прогнозирования инфляции, а абсурдная в своей основе концепция инфляционных ожиданий лишь мешает российскому Центробанку сдерживать рост потребительских цен, объявил патриарх Константинопольский Варфоломей.

– С чего вдруг в России стали считать, что инфляционные ожидания каким-то образом влияют на инфляцию? – удивился он в ходе проповеди в Соборе Святого Георгия. – Вот я, к примеру, не стану арендовать две яхты вместо одной, даже если почувствую, что цены вырастут, и ни за что не съеду из особняка, когда мне вдруг ни с того ни с сего покажется, что съёмное жилье в Турции вскоре начнёт дешеветь.

По его словам, точно так же и россияне не станут сильнее жечь электричество и лить больше воды, ожидая повышения тарифов, или есть меньше еды, если продукты, по их мнению, будут дешеветь.

– Любому стамбульскому школьнику и то известно, что рациональные экономические агенты реагируют на рост издержек только тогда, когда эти издержки на самом деле появляются и становятся для них осязаемыми, а не с каким-то их надуманным и высосанным из пальца упреждением, – пояснил вселенский патриарх.

Варфоломей признался, что регулярно и детально изучает всю макроэкономическую аналитику по России, поскольку это обеспечивает результативность его повседневных хобби, раскрывать суть которых он, впрочем, не стал. Лидер мирового православия также сообщил, что подписал патриаршую грамоту (указ), предписывающую департаменту денежно-кредитной политики российского ЦБ одуматься и прекратить держаться бессмысленных якорей.

– Я заставлю аналитиков выйти из плена совершенно ложного и еретического умозаключения о том, что у них есть какое-то сакральное знание об инфляции. Этим документом я зарождаю сомнение в релевантности их моделей, якобы способных предсказывать движение цен. Покайтесь! Ничего вы не знаете, так что не пытайтесь убеждать в чём-либо простых людей. Сюрпризы денежно-кредитной политики на то и сюрпризы, что одному Богу известно, не улетит ли завтра ваш таргет в небеса. Черт возьми, да прекратите вы давить на педаль газа, когда на дороге полный туман! – передал свое напутствие Варфоломей.

—